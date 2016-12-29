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В ЕС – люди грубые и неделикатные. Украинцы туда не поедут

14:2029.12.2016
(обновлено: 14:26 29.12.2016)
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Флаг Евросоюза в центре Львова
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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Уже год как Украина может свободно торговать с ЕС. Кое-какие предварительные итоги уже можно подводить. Российский рынок для Украины фактически потерян. Результат очевиден. Зато украинский рынок теперь для европейцев открыт. Итог тоже налицо.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Европейские партнеры сильно расстроили украинцев. Под занавес 2016 года мало того, что обещанный безвизовый режим не ввели, так еще и на корню зарубили все мечты о вступлении в ЕС в сколько-то обозримом будущем. Напомним, что на саммите Евросоюза было принято решение о внесении дополнений в положения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В тексте дополнений ясно и четко проговаривается, что ассоциация вовсе "не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательств присвоения такого статуса Украине в будущем".

Вообще-то, это с самого начала было ясно. Всем, кроме украинских энтузиастов "це Европы". Этого журавля в небе они придумали себе сами –   никто и никогда ничего подобного им не обещал. С чего скакуны "евромайдана" решили, что ассоциация – это билет в Евросоюз, известно, наверное, только им самим. Ну и, может быть, еще тем политтехнологам, которые, агитируя за евроинтеграцию, упорно скрывали печальную правду.

А раз сами украинские политики предпочитают недоговаривать, то европейцы взяли эту миссию на себя. И с высокой трибуны доходчиво объяснили. Ведь подписав соглашение, страны ЕС вовсе не обязались когда-нибудь принять Украину в свою дружную семью. Речь шла лишь о некоторых изменениях в характере связей. Главным образом – коммерческих. То есть, чистый бизнес и ничего личного. В чью пользу счет в этом совместном бизнесе ЕС и Украины – уже, наверное, всем понятно. Первый год ассоциации это уже вполне ясно показал.

Единственным, что могло бы подсластить эту пилюлю, возможно, могло стать введение безвизового режима. Ну ладно, украинское государство от ассоциации – только в убытке. Но хоть отдельные граждане могли бы что-то подзаработать, потеснив на копке канав во Франции и Германии конкурентов из Восточной Европы. Но и тут соломку не подстелили. Когда в ЕС рассмотрят обещанное введение безвизового въезда для граждан Украины – пока неизвестно. А вот механизм, который в случае чего позволит без проволочек вернуть все на круги своя, уже принят. По условиям, которые устроили всех европейцев, для отмены безвизового режима достаточно жалобы одной из стран ЕС, что у нее резко увеличилось число трудовых мигрантов или количество заявок на предоставление убежища.

Есть опасения, что с такими требованиями безвизовый режим с Украиной продержится не больше нескольких часов. Ведь, судя по недавним опросам, 65% граждан страны хотели бы покинуть страну – что, кстати, заметно больше, чем годом раньше. Так что речь идет не о десятках и даже не о сотнях тысяч потенциальных переселенцев. Счет скорее – на миллионы. Такую волну Евросоюз точно не переварит. Он ее даже проглотить не сможет, захлебнется. Так что осторожность европейцев в этом вопросе вполне понятна. Но только что теперь украинские политики будут говорить своим гражданам? Пока ни одно их обещание выполнено не было, кроме, пожалуй, европейских тарифов на ЖКХ. Но это явно не то, чего больше всего ждали украинцы.

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