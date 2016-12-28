Мы, например, всегда подозревали, что он знает гораздо больше, чем говорит. Вот и на этот раз президент Турции сказал не все. Причина есть: по нему конкретно работают. И он, похоже, знает, кто.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Чистая правда, но не вся. Эрдоган приоткрыл Америку Your browser does not support HTML5 audio

Они могли бы назвать это предательством. Ну, или разглашением военной тайны. Впрочем, меж собой, наверное, так и назвали, еще и присовокупив к этому пару крепких словечек. А на публике отделались отговоркой в стиле "а ты докажи, начальник". Хотя президент Турции вроде бы ясно сказал, что у него-то как раз есть доказательства пособничества США и их коалиции террористическим группировкам в Сирии вообще и запрещенному в РФ и ряде других стран "Исламскому государству" в частности. "Они поддерживают террористические группы, в том числе ИГИЛ. Это очень явно. У нас есть факты, включая фотографии и видео", – заявил Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре.

"Это нелепое обвинение", – парировал представитель Госдепа Марк Тонер, отказав Турции в основаниях для подобных заявлений. А что еще он мог сказать? Не признаваться же. Хотя лучше бы не продолжал. А то предложил в качестве алиби результаты их деятельности на севере Сирии и в Ираке. Посмотрите, мол, и станет очевидно, что США "на 100% привержены цели – разгромить и уничтожить ИГИЛ". Посмотрели. Коридор для выхода боевиков из Мосула. Пауза в боях под Раккой. И как следствие всего этого – террористический рецидив с захватом Пальмиры. Это только из последнего.

Но Эрдоган разбушевался не поэтому. Он долго терпел. Даже слишком долго для своего темперамента. Но Гюлена ему не выдают. Визы не отменяют. Курдов поощряют. Армию же самого Эрдогана коалиция отказалась поддержать огнем под сирийским Эль-Бабом. Между тем, в боях с ИГИЛ Турция уже несет чувствительные потери. Эта кровь, вероятно, и стала для ее Верховного главнокомандующего последней каплей. Собственно, фото и видеоматериалы этого театра военных действий – уже доказательство его слов об американском покровительстве террористам. Даже если это невмешательство. И его можно трактовать как содействие боевикам.

Хотя имел в виду Эрдоган, надо полагать, не только его. Мы, например, всегда подозревали, что знает он гораздо больше, чем говорит. Все-таки Турция – член НАТО и вторая по численности армия блока. При этом в сирийском конфликте – сторона заинтересованная. А теперь, похоже, и в его разрешении. И в этом они точно со Штатами расходятся. Настолько, что злейший враг Башара Асада – Эрдоган, по сути, вторит ему. Ранее президент Сирии уже обвинил США в поддержке террористов. По его словам, экстремисты, захватившие Пальмиру, прибыли в город "либо при прямой поддержке американцев, либо, в лучшем случае, с их ведома".

Вероятно, такое признание или, скорее, намек на него от лидера Турции – это его личный вклад в зарождающийся триумвират посредников-миротворцев. Должны же Иран и Россия убедиться в том, что ему можно доверять. Эрдоган, конечно, не открыл Америку. А мог бы. Но он лишь слегка приоткрыл ее, так и не предъявив реальных улик. Понимает: выложи он все и сразу – кому он потом будет нужен. Не как союзник, а как противник. Провокация с атакой на российский самолет, попытка военного переворота, убийство Андрея Карлова. По Эрдогану конкретно работают. И он, похоже, знает, кто. Поэтому и дает сам себе гарантию неприкосновенности.

Президент Турции предоставляет если и не своим врагам, то покровителям своих врагов самим решать, стоит ли его трогать, если собранный им компромат на них уже ждет своего часа. Сам он, насколько можно судить, несмотря на определенные и в значительной мере даже принципиальные подвижки в отношениях с Россией, совсем не хочет сжигать мосты с США и прочим Западом. Он всего лишь подпалил шапку на воре. А если от этого загорится и мост, то это уже будет проблема вора.

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