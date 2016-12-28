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Подножка на дорожку. Обама поможет сирийским боевикам

17:0028.12.2016
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Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в Пальмире, Сирия. 13 декабря 2016
© REUTERS/ Amaq News Agency
Американцы в свое время уже взрастили "Аль-Каиду". Потом в оккупированном ими Ираке было создано всем теперь уже известное террористическое "государство". Но Вашингтону, похоже, всего мало.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Решение США о поставках вооружений в Сирию – это враждебный шаг, напрямую угрожающий России и ее военным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она также отметила, что администрация Обамы не может не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, с которыми мнимые "умеренные" оппозиционеры давно действуют заодно. Возможно, на это и рассчитывают в Вашингтоне.

Как уже сообщалось, Барак Обама снял ограничения на поставки оружия и боевой техники в Сирию. Хотя есть в США закон 1991 года, который запрещает поставлять оружие государствам или группам, обвиняемым в поддержке терроризма. Однако в Белом доме заявляют, что поставки оружия сирийской оппозиции отвечают интересам национальной безопасности США. Впрочем, эксперты говорят, что это не "отвечает", а лишний раз подтверждает очевидное: для американцев в Сирии нет умеренных или неумеренных боевиков. А есть лишь союзники США и противники. Ну и что, что эти "союзнички" отрезают головы?! Они делают это, может быть, очень "гуманно". Ей-ей, вполне возможно, нечто подобное вскоре будет транслироваться западными СМИ.

И нынешняя ситуация все больше напоминает войну в Афганистане. Тогда США поставляли оружие моджахедам, создавали "Аль-Каиду". И это было настолько выгодно американской геополитике, что они вообще в упор не видели очевидного: что снабжают оружием террористов. Ну и что? США превыше всего! И вот теперь, спустя тридцать с лишним лет после Афганистана, американцы вновь готовы наступить на старые добрые грабли. И, вполне возможно, готовят себе новое 11 сентября. Видимо, когда наш историк В.О. Ключевский сетовал, что история ничему не научает, имел в виду американцев. (Теперь в западных СМИ все чаще муссируется версия, что де теракты в США совершила не "Аль-Каида". Подождите немного, скоро будет обсуждаться вопрос: а были ли теракты в Нью-Йорке вообще? Может быть, видеокадры обрушивающихся зданий Центра мировой торговли – это всего лишь отрывок из американского же блокбастера).

Кстати, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке ИГИЛ (запрещена в РФ). Он заявил, что у него есть доказательства поддержки террористов в Сирии со стороны коалиции во главе с США.
Тем временем, Лондон, словно в ответ на упреки Эрдогана, заявил, что в наступающем году британские ВВС намерены интенсивнее бомбить Сирию. В этом году английские самолеты нанесли 60 ударов в Сирии и 347 – в Ираке. В британских вооруженных силах говорят, что в новом году устранят этот перекос. Конечно, это замечательно – борьба Лондона с ИГИЛ и прочее. Но стоит отметить, что в Сирию британских летчиков никто не приглашал. Да и потом, новичок-дипломат Борис Джонсон пока путается в показаниях, путает реальность со своими фантазиями. А посему нельзя с уверенностью сказать, в чем на самом деле состоит британский "перекос" – в ударах или в головах? По этому поводу тоже можно снять блокбастер…

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