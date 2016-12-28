Вопреки обстоятельствам: российско-грузинский акт культурного неповиновения

Восьмилетнее отсутствие дипотношений между Грузией и Россией не отменяет присутствия культурных симпатий. Доказательства братства художников двух стран – на каждой стене трех этажей выставочного пространства в Москве.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Кто не успел – тот еще не опоздал на выставку "Грузинский авангард: 1900 – 1930". Она открыта в Отделе личных коллекций ГМИИ им. Пушкина, и публика уже окрестила ее "актом неповиновения обстоятельствам".

Под "обстоятельствами" имеется в виду восьмилетнее отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией, что, как оказалось, не отменяет присутствия культурных симпатий. Возможности для демонстрации взаимности, конечно, сужены – выставка не вполне совместная российско-грузинская: почти все на ней – из российских музейных и частных собраний. Но есть кое-что и из грузинских коллекций, и даже некоторые государственные (!) культурные институты Грузии поучаствовали (например, киноконцерн "Грузия-фильм"). Пусть это крупицы прежних контактов, но какие ценные на фоне того, о чем напоминают экспонаты! А это память о старинном российско-грузинском братстве.

Какабадзе и Филонов сочиняли манифест аналитического искусства, Гудиашвили выставлялся вместе с Ларионовым и Гончаровой, Крученых и Зданевич выпускали "Железобетонные поэмы", и в разных составах или все вместе они одинаково тепло сидели в кафе Парижа и Москвы, Петербурга и Тифлиса: доказательства братства – на каждой стене трех этажей выставочного пространства. И еще – люди, которые приходят сюда не только во имя искусства, но и за этими самыми "доказательствами".

И не за тем ли регулярно навещает Москву выдающийся маэстро Резо Габриадзе? В этом сезоне именно с Москвы он начал "гастрольный тур" по случаю собственного 80-летия. Музей Москвы устроил в честь художника "Необыкновенную выставку", а для приехавшего вместе с ним – и тоже далеко не впервые – знаменитого Тбилисского театра марионеток даже соорудил всамделишный театральный зал со сценой, к какой привыкли артисты Габриадзе. Юбиляр растроганно повторял: "хочу еще, еще и еще сказать спасибо, эти годы подарили нам московского зрителя, мы были счастливы здесь, у Данте в девятом круге – неблагодарные, я не хочу в девятый круг…".

Никто не хочет. Ну какому человеку придет в голову нарезать круги по Дантову аду? Если это, конечно, не грузинский лидер 2008 года…

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