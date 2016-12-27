Барак Обама решил уничтожить Дональда Трампа. Хотя бы словесно. Говорит, мог бы баллотироваться на третий срок – победил бы его непременно. Мол, жаль не могу, а то бы показал. Не то что Хиллари, которой вообще все мешает.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

После драки: Обама – круче Трампа и Хиллари. Сам так говорит Your browser does not support HTML5 audio

И вновь продолжается бой… Может быть, после драки кулаками и не машут, но никто не запрещал делать это вместо нее. Тем паче, если это не кулаки, а крылья. От них и ветра побольше, и шороху. Особенно, если это не только крылья. Барак Обама доказал, что зря его прозвали "хромой уткой". Так распушить свой хвост способен только павлин. "Не сомневаюсь, что если бы я мог баллотироваться на третий срок, то сумел бы мобилизовать большинство американцев". То есть, опередить Дональда Трампа.

Он уверяет, что беседовал "с людьми по всей стране", и даже не согласные с ним называли его направление "самым правильным". Во-первых, когда успел, если весь в делах и не до праздных бесед? Во-вторых, с чем же они тогда не согласны, если он – самый правильный? Но алогизмы не суть. Дело в том, что Обама решил уничтожить Трампа хотя бы словесно. Ведь получается, что это за победитель такой, если его сумел бы одолеть даже самый непопулярный президент в послевоенной истории США?! И "русские хакеры", надо полагать, не помешали бы. Справился бы, говорит, и все тут.

В принципе, коль все равно это нельзя проверить, он мог бы сказать, что окажись он строительным магнатом, построил бы больше и выше, чем Трамп. Стань шоуменом – опередил бы рыжего Дональда в телерейтингах. Ну и само собой, не будь однолюбом, еще вопрос, с кем бы сейчас была Мелания.

А пока ведет себя, как мальчишка. И ладно, если бы, как тот самый нищий из Марка Твена, что колол королевской печатью орехи. Но этот, во-первых, так и не понял, для чего ему власть. А во-вторых, уже и не поймет. Весь его подростковый максимализм в том и заключается, чтобы отбежать на безопасное расстояние – сейчас он проводит отпуск на Гавайях – и уже оттуда продемонстрировать свою беспощадную крутизну. Мол, жаль не могу, а то бы показал. Самое печальное, что ведь показывает. Обама пытается взять реванш у Трампа, оставляя тому после себя выжженную землю.

Нет смысла перечислять все его проказы, поскольку избранный президент все равно отменит до 70% указов своего предшественника. Экс-спикер Палаты представителей и ближайший соратник Трампа Ньют Гингрич в этом не сомневается. "Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает сдуваться", – оборвал он метафору на самом интересном месте. Ведь если знали, что кукла сдувается, подарили бы ему, например, резиновый имитатор Трампа. А лучше – всего мира сразу. И пусть забавлялся бы, оставив живых в покое. С ними-то ему все равно уже ничего не светит.

Ну разве что в его условном наклонении. Хотя в его случае условное наклонение – это когда наклонили, а условий выпрямиться не оставили. Поэтому почти как в песне: Барак может, Барак может все, что угодно, президентом, президентом не может быть. В Белом доме ему остались только птичьи права. Зато кроме "хромой утки" и "потускневшего павлина" ему, наконец, удалась еще и роль "голубя мира". Правда, понял ее по-своему. С высоты своего положения наследил так, что мир от этих его "голубиных дел" еще долго будет отмываться.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.