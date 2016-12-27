Джон и Джен. Готовимся прощаться с Кирби, но вспоминаем Псаки

Джону просто не повезло. Не повезло занять это место после Джен. У той было скромное обаяние, чувствовался полет фантазии, была тонкая, до конца не осознаваемая даже ею самою ирония. И Джен не была ни магистром искусств, ни бакалавром истории.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Когда наступает новый год, всегда как-то тянет подвести итоги года прошедшего. Вот, например, в Америке много чего в минувшем году было. Об Обаме не будем – пусть его судит история. Лучше подведем итоги деятельности Джона Кирби на посту официального представителя Госдепа. Как-никак соратник Керри, Нуланд, их рупор. К тому же в свое время Кирби сменил знаменитую Джен Псаки.

Кто он такой, этот Кирби? Бывший контр-адмирал. А еще – бакалавр истории и магистр искусств. Его магистерская диссертация называлась "О влиянии экзистенционально-экспрессивной философии Джона Маккейна на постмодернистскую эстетическую концепцию лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы в период его второго срока". Шутка, конечно. А вот насчет историка – правда.

Однажды в Госдепе была интересная история! Как-то Кирби говорил об авиаударах якобы российской авиации по пяти больницам в Алеппо. При этом ссылался на некие отчеты гуманитарных организаций. Журналистка RT попросила уточнить, о каких конкретно больницах идет речь, и кто именно дал Госдепу эту информацию. Вопрос, между прочим, резонный. Если собрать воедино все сведения западных СМИ о разрушенных ВКС России больницах, то получается, что Сирия – это сплошной город-больница. Больше там ничего не было и нет. Только разрушенные кровожадными русскими городские кварталы и ими же разрушенные в этих кварталах больницы. Которых, как оказывается, в Сирии больше, чем на всем Большом Ближнем Востоке вместе взятом.

Но неожиданно для всех присутствовавших вопрос журналистки RT буквально взбесил Кирби. Он кричал ей в ответ такую чушь и в такой неприличной форме, что разбушевавшегося магистра всевозможных искусств успокаивали американские журналисты. И при этом недоумевали, чем Кирби вывел из себя точный и справедливый вопрос (слова репортера агентства Associated Press Мэтью Ли).

За выходку Кирби пришлось извиняться другому представителю госдепартамента. Сам искусствовед, видимо, был не в силах. Позже RT все же получила от Госдепа адреса якобы разбомбленных больниц. Ни одна из них не находилась в Алеппо. И ни один ответственный источник, как оказалось, не возлагал ответственности за удары на Россию.

А как историк Кирби начал пугать Россию возможными новыми потерями военнослужащих и самолетов в ходе сирийской кампании? У него аж пиджак вздулся на спине – вот как вошел в раж. Даже забыл, наверно, что выступает не перед бравыми американскими моряками.

Конечно, в данном случае можно сказать, что не место красит человека. А человек… вместо. Просто Кирби не повезло занять место Псаки. У Джен-то было скромное обаяние, чувствовался полет фантазии, была тонкая, до конца не осознаваемая даже ею самою, ирония. Все было мило, без надрывов. И не строила из себя всезнайку. "Я уточню в офисе…". "Я просто читаю этот текст…". "Я сама не знаю, что это…". "Я уточню у своих коллег…". И не была (слава богу!) ни магистром искусств, ни бакалавром истории в Южно-Флоридском университете.

Ну как тут не вспомнить Булгакова? "Каким отделением выдан документ? – спросил кот… – Четыреста двенадцатым. Ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта!".

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