Бронебойная глупость. Британия решила, что нашла ответ "Армате"

И все-таки, почему же именно "Аякс"?.. Для названия новой британской боевой машины имя какое-то странное. Ведь тот, настоящий – то есть эпический – Аякс начинал-то хорошо, а чем кончилось? Трагическим позором.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Британия затеяла танковую контрреволюцию. Об этом можно сказать и так, если исходить из терминологии разведки Ее Величества. Это же в ней признали российскую "Армату" революцией в танкостроении и усомнились в способностях Соединенного Королевства противостоять ей в ближайшие 20 лет. Но, похоже, недооценили разведчики "гений" Минобороны. По крайней мере, скорость полета его мысли. Как заявил глава военного ведомства Майкл Фэллон, уже через четыре года должна быть сформирована первая сверхмобильная "ударная бригада" для "отражения российской агрессии".

Всего их планируется две по два полка в каждой, оснащенных боевыми машинами "Аякс". Вот они-то и есть британский ответ новейшим "Арматам" и БМП на платформе "Курганец". Лондону, правда, для начала еще нужно создать экспериментальную спецгруппу для доработки концепции и применения этой техники на поле боя. Поскольку пока она выигрывает сражения лишь в голове. Но они не сомневаются, что следующего года им вполне хватит, чтобы все довести до ума. Точнее, из ума выжать. Армия уже заказала 589 "Аяксов".

Несмотря на это, все равно кажется, что не очень торопятся, коль сами твердят, будто враг на ходу и уже у порога. Но так не у британского же. И стараются они не для себя. Согласно информации Минобороны, новые воинские части – это мобильный резерв, который в случае чего можно будет за считаные часы перебросить в любой район Европы. Как они говорят, "начиная от Румынии и заканчивая Прибалтикой". Эксперты, впрочем, настаивают на глаголе "выбросить". "Аяксы" на самом деле – легкие на подъем. 38 тонн. Для транспортника С-130 "Геркулес" это не вес. Ну так и для тяжелой техники вероятного противника тоже.

А совладать с его непробиваемой броней 40-миллиметровыми автоматическими пушками на так называемых "телескопических снарядах", как уверяют знатоки этого дела, крайне сложно. Тем паче, что, по их мнению, эффективность этого вида зарядов весьма переоценена. Не просто же так и Россия от них отказалась, и американцы предпочитают классику в боеприпасах. К тому же сама пушка очень сырая и капризная. Ее может заклинить от любой грязи. А в болотах той же Прибалтики – только она.

Тем не менее, даже невооруженным глазом заметно, что самооценка британской армии прогрессирует хроническими темпами. Еще в ноябре она героически училась отбиваться от допотопных советских образцов Т-54 и Т-72, взятых напрокат в частных коллекциях и в Польше. А сегодня уже готова в недалеком завтра не испугаться даже российского флагманского танка. Все-таки есть в этих "Аяксах" что-то эпическое. Если не сказать мифическое. В трагедии Софокла, например, прототип британской машины плохо кончил. В припадке безумия перерезал скот, приняв его за недоброжелателей. А потом, узрев собственный позор, бросился грудью на свой же меч.

Впрочем, такая участь его бронетанковым тезкам не грозит. Если, конечно, их станут использовать по рекомендациям специалистов. А те утверждают, что лучше всего эта техника будет смотреться не в бою, а на парадах. Тем более что в Прибалтике она для иного и не понадобится. Но даже если британцы все-таки захотят найти приключения на свое "железо", встречи с "Арматой" они могут не опасаться. Эксперты не сомневаются: для нейтрализации "Аяксов" у России есть машины и попроще.

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