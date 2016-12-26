Рейтинг недоверия. Тимошенко становится опасной для Порошенко

Оттеснив Юлию Тимошенко от власти, Петр Порошенко собственноручно привел ее в оппозицию. На свою голову

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Порошенко довел Украину до Тимошенко. Последние социологические опросы показали интересные, хотя и не удивительные результаты. Действующему президенту уже совсем мало кто верит. Лишь 13,5% украинцев готовы снова голосовать за Порошенко. К многострадальной Юлии Тимошенко симпатий побольше будет – почти 18% (первое место в декабрьском рейтинге).

Понять такие настроения можно. От нынешнего президента – одни обещания хорошей жизни, а на деле результат обратный. Нет, у самого Петра Порошенко жизнь и на Украине прекрасная, бизнес продавать не пришлось, семья счастлива. А тут выяснилось, что и незадекларированный домик в Испании имеется. Но вот у простых людей, верящих в большие перспективы под европейским крылом, мечты не сбываются. Коммуналка за год выросла вдвое, реальные доходы не то что падают, а уже к понятию "доходы" слабо относятся. Средняя зарплата по стране по разным подсчетам – от 160 до 200 долларов, из которых почти все идет на коммуналку. А тем временем чиновники из команды президента шокируют своими декларациями – с особняками, наличными долларами и евро, да автопарками. Еще больше шокирует то имущество, что осталось невнесенным в декларации.

Пресловутая борьба с коррупцией, объявленная нынешней властью – как мертвому припарка. Вот и смотрит народ на политиков, не входящих в нынешнюю команду. Ну и как же тут без Юлии Тимошенко! Если в уходящем году рейтинг Порошенко постоянно снижался, то у Юлии Владимировны поклонников только прибавлялось. Петр Алексеевич своей неприязни к Тимошенко даже не скрывает. Но, по иронии судьбы, чем больше ты ненавидишь своего врага, тем сильнее к нему (а в данной истории – к ней) доверие среди граждан. Она как лидер не состоялась, но вот как символ оппозиции к любой действующей власти – вполне себе. Не Ляшко же людям поддерживать. А тут вот она: Юлия Владимировна. Имидж новый, а во всем остальном – родная, знакомая, оппозиционная. Когда в стране все идет не туда, только на нее вся надежда.

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