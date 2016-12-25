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У латвийских солдат – золотые руки. Поэтому не важно, откуда они растут

15:1225.12.2016
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Солдаты латвийской армии
© AFP 2016/ Ilmars Znotins
Вот на днях сломали латвийские военные 57 немецких штурмовых винтовок. Журналисты – их пытать: может, брак закупаете? Те отвечают: нет-нет, немецкое качество. Они вообще не ломаются. У других. А у нас почему ломаются? А вот есть причина. Даже две.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия 

Вы знаете, в какой стране мира, подчеркиваю, мира – самое высокое увеличение военного бюджета за последний год? А мы в Латвии этим здесь очень гордимся. Литовцы тоже не отстают – вслед за нами, на втором. Эти чудовищные усиления, от которых содрогается земля, безусловно, вносят в наши прибалтийские души покой и умиротворение. Нет, конечно, покой нам только снится: с таким-то соседом под боком у стенки спится отвратительно, колени вибрируют. Но все ж спокойнее с каждым часом, с каждой закупленной неотвратимой силой.

Да, многие несознательные здесь хихикают, коллекционируют скандалы с закупками. А их действительно хватает. То лопаты купят, которые от земли ломаются, то подаренные ружья затеряются в дебрях музея, то выяснится, что закупленная посуда не уступает по цене драгметаллам. Но патриоты уверены: это все болезни роста. Когда бюджет стремительно растет, всякое бывает – кто, господа гусары, не тратил шальные деньги на черт-те что?

Есть трудности роста и с освоением предметов военного быта. Вот буквально на днях сломали 57 немецких штурмовых винтовок. У них приклады пластиковые – подходят только для того, чтобы держать. А как же природное любопытство перед новым? Кто из вас, господа гусары, не использовал саблю не по назначению? То-то же.

Но ушлые журналисты давай оборонных допрашивать. Почему ломаются, а вы продолжаете покупать? Может, брак? Может, делать не умеют? А в министерстве "нет-нет", говорят: "немецкое качество – квадратиш, практиш, гут". 10 лет закупаем, и не мы одни, винтовки – на вооружении НАТО, зарекомендовали, в том числе и в конфликтах. Да и не ломаются они. У других. А чего у нас ломаются? Да тут, говорят военные, фактор человеческий. Например, на оружие тяжелый предмет бросили. Или танк на него наехал. И так 57 раз.

Патриотическая психика ищет выход… Хм. Цифра немаленькая. Значит, все дело в особенностях учений. Испытывают новые формы отражения угрозы. Либо учат принимать на грудь тяжелый груз, прикрываясь оружием. Либо на противотанковых учениях – "ноу-хау". Второе больше похоже на правду. Ведь мы, как известно, ждем с минуты на минуту русских танков. А как их остановить, если у тебя на руках только винтовка? Правильно – швыряй ее под гусеницу, там у русского танка самое ржавое место. Судя по количеству разбитых прикладов, техника эта отработана. Пусть теперь только попробуют сунуться.

Ну и устав, наверное, в силу стремительного роста пока не устоялся. Тут же надо, чтоб порядок был. Написать, например, над складским входом: "винтовка там пропадет – на нее предмет упадет". Или "ты клади винтовку там, где поедет русский танк". Простые силлогизмы – сие есть порядок в военной голове.

А циникам местным и любителям понасмехаться над серой шинелью патриотично ответим: у парней наших, судя по количеству закупок – золотые руки. Поэтому совершенно не важно, откуда они растут. 

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