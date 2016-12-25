"Оно вам надо?". Жители Эстонии ответили, хотят ли они воевать с Россией

Эстоноземельцев уговаривают готовиться к войне. С кем – понятно. Мол, вам по любому воевать – а вы не готовы. Кто-то решил, что в Эстонии – одни простаки, которых дурить можно как хочешь. Но нашлись в Таллине люди, которые доказали, что это не так.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

"Я не желаю воевать и не пойду я убивать, войны не нужно мне опять…". Была такая песня, которую мы с друзьями громко распевали, когда сами были очень молодыми. Нам было весело, и песня была просто песней, а ее слова были просто словами и не более того, потому что война казалось нам чем-то нереальным и невозможным. Теперь те же слова звучат иначе.

Впрочем, к делу. Редакция таллинской газеты "Столица" решилась на поступок, который в современной Эстонии требует мужества и даже определенной степени безрассудства. Редакция провела конкурс, участникам которого нужно было ответить на вопрос "Будете ли вы в случае чего воевать с Россией?".

Сама постановка вопроса в стране, где не проходит и дня, чтобы в СМИ ни появился материал о том, как государство готовится отразить гипотетическую агрессию со стороны восточного соседа, не кажется нелепой. Это по сути дела – неизменная тема номер один, во всяком случае, в разделе внешней политики. Население страны настойчиво подталкивают к мысли о практической неизбежности конфликта и о том, что к нему нужно готовиться. На полном серьезе публикуются выкладки, какое количество свечей, соли и других средств первой необходимости должно быть в каждой эстонской семье на случай вторжения на нашу территорию.

На днях масла в огонь подлил новый материал, в котором эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований советуют эстонцам готовиться к партизанской войне. Ибо это сделает агрессию со стороны Москвы – а кого же еще – крайне дорогой и недейственной. Эта "свежая" мысль родилась в головах политолога Лондонского университета Александра Ланожки и профессора Университета имени Джорджа Мейсона и Военной академии Вест-Пойнт Майкла Ханзекера. В общем, британские ученые опять доказали.

Когда я читаю подобные опусы диванных стратегов, очень хочется пожелать им осуществить их теоретические выкладки на практике. Ехали бы эти любители войн куда подальше. И проверяли бы свои гениальные наработки в реальных боевых условиях в какой-нибудь горячей точке планеты. Так ведь не поедут. Им здесь разогревать обстановку интереснее. Но, впрочем, не они сегодня наши герои. Хочется рассказать о тех молодых людях, которые, в отличие от взрослых заморских дядь, воевать не хотят. Они и прислали свои работы на конкурс, несмотря на то, что это может иметь для них реальные последствия. Во всяком случае, один результат точно гарантирован: всех участников возьмут на заметку в Полиции безопасности Эстонии.

Тем не менее, работы на конкурс пришли – что было несомненным Поступком для каждого из его участников. Одним из победителей стал Герман Гетманченко, который написал: "Бытуют разные мнения по поводу России. Кто-то считает, что там плохо, а кто-то – что хорошо. А я всегда буду отдавать часть своей души России, ведь там живут мои близкие. Россия – моя вторая Родина! И как я могу "в случае чего" направить оружие против тех, кого понимаю и с кем дружу? Против тех, с кем еще четверть века назад мы жили в одном государстве? Не смогу. Воевать с Россией… А за что? Какая цель войны? Что приносит война, мы уже видели на примере Югославии, Ливии, Ирака, Сирии. Оно вам надо? Я не буду помогать уничтожать великую державу, которую я люблю ничуть не меньше, чем маленькую компактную Эстонию. Я не смогу разорваться между двумя моими Родинами, поэтому скажу твердо, что я – против войны".

Совсем как слова из песни моей юности, только в прозе. И эти слова стоит почитать тем, кто мечтает раздуть пламя конфликта между маленькой Эстонией и огромной Россией. Народ Эстонии в большинстве своем не хочет воевать. Поэтому деньги, потраченные на призывы к войне – деньги, выброшенные на ветер. Хотя, может быть, этот ветер остудит горячие головы политиков, считающих иначе? Поживем – увидим.

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