Черные коты в темных подвалах Алеппо. Давно ожидаемая сенсация

Итак, что дальше? Парламентские слушания, громкие отставки? Нет, этого, видимо, не будет. Будет в лучшем случае куцая информация в СМИ, из которой ничего толком не поймешь. А на самом деле все очень интересно.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Что и требовалось доказать. Впрочем, аксиома не требует доказательств. Не напрасно суетился Запад вокруг Алеппо: "гуманитарная катастрофа, мирные жители под ударом". Но дело вовсе не в сирийцах – Западу на них по большому счету наплевать. Я вовсе не хочу сказать, что гуманных людей не бывает. Бывает. Даже есть государства, которые вовсю пекутся о гуманности. Среди них, конечно же, в первых рядах США, Британия, Франция. Но гуманизм – понятие, по большому счету, отвлеченное, этическое, философское. Лучше обратиться к фактам.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на днях заявил, что иностранные офицеры находятся в восточном Алеппо и пытаются покинуть город вместе с террористами. По словам дипломата, в их число входят военные офицеры и представители разведки. Он перечислил ряд имен и национальностей, среди них – граждане Турции, США, Израиля, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Марокко.

А вскоре сирийские источники сообщили о задержании в восточном Алеппо 14 военных советников из стран американской антитеррористической коалиции. Впрочем, по данным онлайн-журнала американских ветеранов Veterans Today, захвачено еще больше: 22 американских офицера, 16 британских, 62 турецких, 21 француз, 7 израильтян.

Если сообщения верны, то это многое проясняет. Получается, что Запад во время взятия восточного Алеппо пекся вовсе не о мирных сирийцах, а о своих инструкторах. И гневные филиппики Саманты Пауэр, и французские проекты резолюций имели вполне себе конкретную цель – не допустить, чтобы в руки Дамаска попали их военные. Ладно, благородность их гуманистических порывов оставим на их же совести. Но теперь становится понятным и то, почему американцы так долго не могли поделить террористов на "плохих" и "хороших", и почему только в сентябре признали "Джебхат ан-Нусру" террористической организацией. Здесь свою роль сыграла, конечно, категоричная позиция России. А то неизвестно, куда еще завело бы Запад его стремление убрать Асада "любой ценой". Еще немного, глядишь, и не только военные инструкторы, но и официальные западные лица стали бы "ручкаться" с головорезами. И умильно при этом говорить: да, конечно, это сукины дети, но это наши сукины дети.

Видимо, официальный представитель МИД России Мария Захарова знала, что говорила, когда заявила, что Америка взяла под свою опеку мировой террористический интернационал. А что дальше? Толпы возмущенной европейской общественности с криками "долой пособников террористов" и с требованиями отставки своих правительств? Нет, этого, видимо, не будет. А будут: куцая информация в СМИ, комментарии о том, что это пропаганда Асада и Кремля. Дескать, обознатушки-перепрятушки. А как же еще? Какой сумасшедший представитель американского или британского истеблишмента встанет и заорет во все горло: "Да, это мы обучали террористов! Виноваты, каемся!". Нет, такие категории гуманизма там неведомы. Этот сумасшедший чиновник (гипотетический, потому что вряд ли таковой найдется) станет сразу нерукопожатным. Кстати, мне нравятся эти слова: "рукопожатный" –"нерукопожатный". В них столько нюансов, полутонов и едва уловимых намеков! Какое-то изощренное иезуитство. Сегодня рукопожатный, а завтра, глядишь, и нет. И грань тонкая, как лезвие у топора палача. Ведь когда-то те же Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн были вполне себе рукопожатными.

Ну а что касается западных помощников "Джебхат ан-Нусры", подождем, конечно, реакции. Но она, в общем-то, предсказуема – молчание. Как последние слова Гамлета: "дальше – тишина" (или "остальное – молчание", как кому нравится).

Но все-таки оказывается, что можно найти черную кошку в темной комнате, особенно если она там и правда была.

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