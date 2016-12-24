Санта-Клаус с автоматом: Европа готовится к Рождеству

Евроскептики постят фотографии полицейских с автоматами на фоне праздничных ярмарок: дескать, веселого Рождества, такая теперь Европа. Но лучше быть живым и увидеть возле елки автоматчика, чем стать жертвой теракта.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Венгрия готовится к Рождеству и Новому году. Причем в этот раз это заключается не только в украшении елки на главной площади, открытии рождественских ярмарок и разгуливающих по улицам Санта-Клаусах. В этом году, видимо, символом счастливого Рождества будет человек в бронежилете и с автоматом. После трагедии в Берлине власти решили перевести все силовые подразделения на усиленный режим несения службы и ввести в город бронетехнику, которую расположили возле крупных торговых центров, официальных зданий и у главной ярмарки.

Обеспечить безопасность жителей решили и в Австрии – до девятого января силовики должны будут следить за порядком зорче, чем обычно, хотя в Вене и отмечают, что никаких признаков террористической угрозы пока нет. Но так, на всякий случай. В Лондоне обратили внимание на безопасность Букингемского дворца и сделали свои выводы из теракта в Берлине: перекрыть дорогу к зданию во время развода караула и общественных мероприятий.

Конечно, бронетранспортеры на улицах, даже если украсить их мишурой, праздничного настроения не создают. Может, именно поэтому, несмотря на все тяжелые события во Франции, Бельгии и Германии, в других европейских странах до последнего не принимали каких-то существенных мер по обеспечению безопасности. Видимо, были уверены, что их это не коснется. В Австрии, например, летом на площадях транслировали чемпионат Европы по футболу – на входе не было ни металлоискателей, ни полиции. К счастью, не было и террористов. Но, возможно, это просто повезло.

Да и во Франции и Германии, вероятно, считали, что снаряд второй раз в одну воронку не попадает. Выяснилось, еще как попадает. Евроскептики распространяют в интернете фотографии полицейских с автоматами на фоне рождественских ярмарок и говорят: с Рождеством, посмотрите, такая теперь Европа. Но лучше быть живым и увидеть возле елки автоматчика, чем стать жертвой теракта.

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