Кирби хотел поспорить с Путиным. Получилось, как у Порошенко

Вооруженные силы США – самые обороноспособные, умные и сильные. А еще богатые и знаменитые. Стильные и красивые. Нет, все-таки в Вашингтоне ни в чем меры не знают. А туда же – меряются.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У нас это называется: купились. А все потому, что, как всегда, все поняли в силу своей испорченности. Владимир Путин-то для чего сказал, что "Россия сильнее любого агрессора"? Наверное, чтобы ни у кого даже мысли не возникло это проверить. А у Кирби не возникло ее вообще. "Я, – говорит, – не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сегодня". Еще богатые и знаменитые. Стильные и красивые. И на свете всех милее, всех румяней и белее. Вот подумал бы официальный представитель Госдепа, тогда, быть может, и догадался, как его развели.

Ведь получается, честно признал, что как агрессор армия Соединенных Штатов еще ого-го. Не выиграла, правда, ни одной войны, но зато сколько крови пролила, сколько стран попортила. Ирак с Афганистаном – те до сих пор портятся на потеху запрещенного в РФ ИГИЛ и "Талибана". Любопытно, а если бы Путин сказал, что Россия умнее любого глупца, чище всякой нечисти или традиционней каждого, извините, нетрадиционала. Кирби и в этом случае на собственном примере стал бы доказывать, что не любого, не всякого и не каждого. Нельзя же так легко попадаться в смысловую ловушку.

Да, Кирби – не Псаки. Это Джен, застань ее вопрос врасплох, или сама бы ушла в офис для консультации, или журналистов отправила бы в Пентагон. Этот же – шашки наголо, мол, "плавали – знаем". Это он сейчас как бы дипломат. А в прошлом – кадровый офицер. Контр-адмирал. Иногда по-прежнему в кителе выходит. На нем, собственно, и погорел. Честь мундира оказалась дороже здравомыслия. Хотя, скорее, не честь, а блеск. И нищета. Ведь он – как вся американская рать. Какой адмирал – никому не известно. Но контра порядочная. Все делает исключительно из чувства противоречия.

Может быть, это просто у них во флоте все такие. Экипаж пресловутого "Дональда Кука" тоже считал себя непобедимым. Пока не увидел самолет вероятного противника и всю свою жизнь перед глазами. А потом еще один его состав постигла та же участь. Ну, этим хотя бы будет, чем детей и внуков на ночь пугать. А команде суперэсминца "Замволт" каково? Служат на самом дорогом миноносце на земле. А хочется-то, наконец, на море. Но из ремонта корабль-катастрофа не вылазит. Впрочем, F-35 даром что из другой стихии, но такой же. Деньги на него уже улетели, а он все еще неподъемный.

Вообще, в рейтинге самых переоцененных звезд Голливуда звезды американских генералов вполне могли бы уместиться где-нибудь между Джоном Клуни и Адамом Сэндлером. Или Кирби полагает, что US Army и в этом списке должна быть только первой. С ее-то бюджетом в 600 млрд долларов. Это, между прочим, почти в 12 раз больше, чем у России. Путин, кстати, в ходе большой пресс-конференции вынужден был специально для "самых сильных" объяснить, что не меряется с ними длиной ракет или толщиной дула. "Ракет, подлодок и авианосцев у США больше, мы не спорим. Мы просто говорим, что мы сильнее любого агрессора. И это так".

Собственно, президент России и в первый раз сказал, что не в одной армии дело. "С учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", – именно так звучала его фраза. Но в Госдепе уловили только то, с чем могут поспорить. Осилить всю конструкцию им все-таки тяжеловато. Вот так у них всегда. Истолкуют по-своему, завысят самооценку, а потом приходят и удивляются: как так, вроде бы и до Москвы дошли, а все равно русские то по Парижу маршируют, то Берлин берут.

Тем не менее, "мы создали одну из наиболее мощных и точно одну из наиболее патриотичных и сильных армий на континенте". До Кирби это еще Порошенко сказал. Все-таки есть у Вашингтона и Киева что-то общее. С анекдотом. Про улицу портных. На доме одного висит табличка, что он – "лучший в Европе". Другой называет себя "лучшим в мире". И только самый скромный честно признает, что он лучший на этой улице.

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