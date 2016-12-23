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Не царское дело. Тереза Мэй не рассказала королеве про Brexit

18:0123.12.2016
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Елизавета Вторая, вероятно, со времен Второй мировой войны еще никогда не была так близка к народу. Получается, что ей тоже, как и ему, ничего не говорят про Brexit.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Вот и королева Великобритании почувствовала на себе, что такое Brexit. Не поняла, но почувствовала. Испытала совершенно незнакомые эмоции и какие-то абсолютно новые ощущения. И вряд ли они ей понравились. Правит с 1952 года, стольких премьеров переправила, а такого еще не бывало, чтобы хоть кто-то из них ей хоть в чем-то отказывал. Пусть конституционный, но все-таки монарх. А тут – на тебе. "Brexit означает Brexit". Как пишет The Times, именно так, своей коронной фразой отмахнулась от коронованной особы Тереза Мэй в ответ на невинную просьбу той посвятить ее в подробности выхода, между прочим, ее королевства из Евросоюза.

Случился этот разговор во время аудиенции в замке Балморал, что в Шотландии, еще в сентябре. Но прознали об этом только сейчас, поскольку не в традициях Букингемского дворца "раскрывать детали диалогов Ее Величества с ее премьерами". Тем более если детали отсутствуют. По данным источников газеты, Елизавета Вторая была крайне разочарована неслыханной бестактностью главного министра. И ведь ничего лишнего не требовала. Хотела лишь, как говорится, "между нами девочками". Мол, мне-то можешь, я – могила. Но наткнулась на стену непонимания. Причем даже не подозревая, насколько непробиваемую.

Ведь Мэй действительно не понимает, что ей, в сущности, со всем этим хозяйством делать. А королева туда же – своим праздным любопытством, да на больную мозоль. Вот ей-то что?! У нее даже паспорта британского нет. Ей что из ЕС, что в, все равно никуда из Букингемского дворца не денется. А Даунинг-стрит, 10 – это жилье казенное. И, судя по опросам, сограждане уже не очень-то и хотят, чтобы нынешние квартиросъемщики в нем задерживались. И Елизавета теперь, вероятно, в том числе. Ведь после Второй мировой войны она, пожалуй, еще никогда не была так близка к народу. Получается, ей тоже, как и ему, ничего не говорят про Brexit.

И это еще хорошо, что Мэй в сердцах не послала ее в библиотеку, чтобы сама в словаре посмотрела. Хотя в Большом Оксфордском этот термин появился уже после их беседы. Видимо, по совету премьера, чтобы не приставали к ней с глупыми вопросами. Вообще, британцам стоило бы расширить лингвистическую сферу применения этого нового для них понятия. Например, чтоб вместо "здрасьте". Говорить не это безликое и безвременное "хау ду ю ду". А, скажем, злободневное "хау ду ю брекзит". Смысл тот же. Ни о чем. И отвечать тоже совсем не обязательно. Вершина вежливости – поинтересоваться обратно. И разойтись.

Собственно, Мэй в общении с королевой первой применила это на практике. Ведь только зануда на вопрос, как дела, отвечает, как именно. А та обиделась. Решила, что ее поставили на место, дескать, "не царское это дело". Хотя премьер, по сути, действительно сказала все, что знает. Brexit – это Brexit. Слово есть, а толку нет. И, как говорят эксперты, не предвидится. По их расчетам, такими темпами Британия выйдет из ЕС лет через двадцать. Так что Тереза Мэй зря нервничает. Если все так и дальше пойдет, то она и так и так покинет Даунинг-стрит, 10 раньше, чем Соединенное Королевство – Евросоюз. 

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