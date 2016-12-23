Бунт машин. Американская техника отказывается служить украинской армии

Весь мир – против украинских военных. То есть совсем весь. Не только люди, но и машины. Даже американские. Внедорожники не хотят ехать. А дроны – так вообще стаями перелетают к противнику, насовсем. В общем, это судьба.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Украинских военных разочаровали американские беспилотники. По крайней мере, те их образцы, которые поступили на вооружение ВСУ. Дроны Raven анонсировались, как новейшие разработки, лучше которых ничего еще не создано. Однако эти миниатюрные беспилотники еще в Ираке и в Афганистане себя успели проявить. В общем, проверенная временем модель. Завезли их на Украину в середине лета в количестве семидесяти двух штук на общую сумму 12 млн долларов.

Но когда украинские военные с ними разобрались, первой реакцией оказалось желание отправить всю партию назад. Ну или, по крайней мере, ту ее часть, что еще осталась у украинских военных. Потому что, говорят в Генштабе ВСУ, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР разобрались с дронами еще быстрее. Их аналоговые каналы связи не имеют защиты и элементарно перехватываются. Угон этих дронов стал любимой забавой ополченцев. Да и срок службы аккумуляторов у этих беспилотников так мал, что выполнить более-менее серьезную разведывательную операцию они не в состоянии. Падают. Замечательное приобретение.

И, кстати, не первое. США уже поставляли ВСУ снятые с эксплуатации бронежилеты. Но смешнее всего были внедорожники Humvee с пластиковыми окнами и дверями. Для зоны боевых действий, ага. Вдобавок, у части этих автомобилей покрышки пришли в негодность уже через несколько километров. Что, собственно, неудивительно: машинки-то восьмидесятых годов выпуска. Долго на складах стояли. По-хорошему, их давно пора было утилизировать, так же как и аналоговые беспилотники. Но это стоит денег. А тут и от хлама избавились, да еще и в наваре остались. Либо деньги из американского бюджета списали, из той его части, которая подразумевает военную помощь Украине, либо записали на счет кредита Киева. Правда, кто и когда его будет гасить – неясно. Но в любом случае на утилизации американцы сэкономили. Так что это теперь – на генералах ВСУ. Ну, Humvee они утилизируют как надо, сомнений нет. И старые покрышки – не помеха. А вот что с раритетными дронами делать – и впрямь непонятно. Наверное, на самом деле на склады придется отправлять. Хотя…

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.