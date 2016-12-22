Остров Окинава – небольшой, свободной земли нет. И вот американские военные делают островитянам щедрый подарок: возвращают кое-какую землю. А те почему-то не рады.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Американцы возвращают японцам заложницу-островитянку. По частям Your browser does not support HTML5 audio

Чтобы отдать что-нибудь японское, нужно иметь что-нибудь японское. А у США этого добра – хоть отбавляй. Причем в самой Японии. Поэтому могут позволить себе чуть-чуть благородства. Заодно – чтобы показать Токио, кто его настоящий друг. Тот, кто не хочет даже слушать о возвращении четырех Курильских островов, или все-таки тот, кто, исключительно отношений ради, легко и непринужденно, можно даже сказать элегантно, прощается с четырьмя тысячами гектаров Окинавы. Теперь в этой префектуре останется каких-нибудь 70% от площади общего военного присутствия Соединенных Штатов в стране Восходящего солнца.

Сегодня американцы официально передали Японии клочок ее территории. Сделали бы это, конечно, и до приезда Владимира Путина, чтобы никто не подумал, что, мол, задним числом решили доказать, насколько они лучше. Но кто же знал, что он все-таки приедет. В Белом доме, похоже, до последнего надеялись, что Синдзо Абэ, как бывало, не выдержит партнерского давления и вновь откажет президенту России в приеме. Впрочем, и так получилось очень даже символично. Токио есть теперь, кого ставить Москве в пример. А значит, на кого равняться.

Хотя и договорились они с Пентагоном о возврате этого участка еще 20 лет назад. После того, как трое американских морпехов надругались над 12-летней японской школьницей, Вашингтон, чтобы несколько сбить волну протеста, железно пообещал тогда отдать эту пядь земли ее законным владельцам. И сделал он это в итоге совсем не бескорыстно, а в обмен на строительство японцами шести площадок для боевых конвертопланов. Это помесь самолета с вертолетом. Они США в этой географии сейчас гораздо важнее загаженного и убитого военного полигона, о котором, собственно, идет речь. Тем паче, если он всего лишь один из.

В каком-то смысле, расставание с ним для американцев – это тоже из разряда "поматросили и бросили". А еще "попехотили", "поартиллерили". По некоторым оценкам, только на очистные работы японцам потребуется несколько лет. А сколько миллионов йен, они еще даже не считали. Счастье-то свалилось так неожиданно. Как тот самый конвертоплан, что пару недель назад рухнул близ города Наго, едва не покалечив местных граждан. Теперь у этих штуковин будет больше шансов. Больше и чаще.

Тем не менее, как принято говорить в таких случаях, историческую ценность этого события трудно переоценить. Губернатор Окинавы поэтому даже пробовать не стал. На официальную церемонию передачи земли Такэси Онага не явился вовсе. Ярый противник американского присутствия, он как-то сказал, что его душа успокоится только тогда, когда янки вернут префектуре все. Но у них на эту территорию совсем другие планы. Конвертопланы. Потому и поступают они с ней, как тот самый злодей, что берет заложника и грозит возвращать его по частям. Первую уже вернули.

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