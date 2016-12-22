С принятием в ООН резолюции по Сирии США вроде как и не при делах. Это же все Катар с Лихтенштейном инициировали. Маленькая аравийская монархия и совсем крошечная европейская. Так трогательно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Заговор карликов. Князь и эмир открыли против Сирии еще один фронт Your browser does not support HTML5 audio

Уходящих генсеков ООН как-то не принято называть "хромыми утками". Но нынешнего можно, если учесть, что сейчас "хромая утка" – это второе имя Барака Обамы. А Пан Ги Мун так на него похож. Тоже уходит-уходит, а недалеко ушел. От Сирии. Так жалел, что не успел, что напоследок преуспел. С той лишь разницей, что президент США на прощанье снял запрет на поставки вооружений "умеренной оппозиции". А генеральный секретарь приложил руку к тому, чтобы ее отмазать. Это же под его руководством Генассамблея ООН учредила специальный орган по расследованию военных преступлений, совершенных в ходе сирийского конфликта с марта 2011 года.

Надо же, вспомнили. Почему-то именно после освобождения Алеппо. Вероятно, чувствуя, что упускают момент, решили оставить себе хотя бы патент истины с правом на ее последнюю инстанцию. Вроде бы ничего личного. Но военные преступления априори могут совершать только военные, а не "мирные граждане, вынужденные взяться за оружие, чтобы противостоять режиму". Стало быть, военные и правительственные – это слова-синонимы. 105 государств поддержали документ. 15 – нет. В их числе Сирия, Россия, Иран, Китай, Куба, Белоруссия. Как говорится, все наши.

52 страны, главным образом африканские, воздержались. С одной стороны, они могут стать следующими. С другой, выступи они против, о них сказали бы, что этого и боятся. В резолюции, впрочем, записано, что это будет "беспристрастный и независимый механизм". На самом деле все выглядит вполне пристойно и даже нейтрально: "для проведения непредвзятых уголовных разбирательств". Но, во-первых, что бы они ни расследовали под международной личиной, у них все равно получается Гаагский трибунал. А во-вторых, некоторые из тех же африканских стран потому и вышли из-под юрисдикции МУС, что не сомневаются в его прозападной ангажированности.

Ну и чтобы совсем снять все вопросы, авторами проекта по Сирии выступили Катар и Лихтенштейн. Казалось бы, что между ними-то общего. Так борьба за справедливость, конечно. А что еще могло сплотить одну из тех самых аравийских монархий, что спонсируют войну против Асада, и карликовую страну Европы, которая записала Асада в преступники еще до того, как тому пришлось защищаться. В принципе, от Евросоюза автором мог выступить кто угодно. Но почему бы и не Лихтенштейн. Может быть, его очередь. К тому же, как еще напомнить миру, что он существует.

США вроде бы как не при делах. Поддержали проект в числе прочих, и все. Но это же их Саманта Пауэр первой в Совбезе вбросила аналогию между Алеппо и Сребреницей. Прошло несколько дней, и это сравнение уже читается между строк ооновской резолюции. Радован Караджич ведь до сих пор в застенках Гааги загибается. Хотя все тоже начиналось с невинного желания расследовать все военные преступления. Чем не пример для подражания. Правда, чтобы эти параллели пересеклись, им надо разбомбить Дамаск, как Белград, и развалить Сирию, как Югославию. А это вряд ли.

Впрочем, следователи ООН, которые, видимо, и составят костяк спецоргана по Сирии, уже доказали свою "профпригодность". В сентябрьском разгроме гуманитарного конвоя под Алеппо они так и не нашли виновного. То есть, не доказав, что это Россия или Асад, расценили трагедию, как случайность. Далеко пойдут. А самое главное, сразу понятно, за кем. Американцы ведь тоже так говорят всякий раз, когда им уже не отвертеться.

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