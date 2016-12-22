"Обыски у Путина": на Украине затеяли новое шоу

Что греха таить, все больше украинцев вспоминают "революцию гидности" совсем не добрым словом. А к бывшей "злочинной владе" люди, наоборот, подобрели. С этим что-то надо делать, решили в Киеве.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

С Украины приходят известия одно чуднее другого. Ощущение, что кое-кому требуется медицинская помощь, вплоть до экстренной медикаментозной терапии. Но таковая, увы, не оказывается. Видимо, ввиду того, что все деньги государства пущены на ассоциацию с ЕС, ответственность за которую возложена на превратившихся в политиков местных олигархов, по "странному" стечению обстоятельств богатеющих на глазах.

Один из районных судов Киева вынес постановление, разрешающее украинским следователям произвести обыск в администрации президента России. То есть в самом центре Москвы. Искать хотят обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину, в котором содержалась просьба о вводе российских войск на Украину весной 2014 года. Эту просьбу нынче украинская сторона вменяет в вину Януковичу. Следствие утверждает, что есть фотокопии документа, которые демонстрировались в ООН. Но нужен оригинал. В условиях государственного переворота и массового насилия на улицах Киева порыв Януковича попросить у соседнего государства помощи был объясним. Интереснее другое: а как украинское руководство представляет себе обыски в администрации президента России? Кто это будет делать, как и на каких основаниях? Попытки найти приемлемый ответ на эти вопросы приводят к единственному выводу: без вызова медиков в киевский райсуд не обойтись. Вопрос с обыском, кстати, как считают в Киеве, должен быть решен в течение 30 дней. То есть рамки установлены очень жесткие.

Объяснение этой активности, в общем-то, лежит на поверхности. Украинское население необходимо перманентно отвлекать от нужд насущных при помощи всякого рода шоу с антироссийским уклоном. Правда, их содержание не блещет оригинальностью: "во всем виновата Москва и прежняя власть". Пока эта "концепция" устраивает публику, но терпение ее не бесконечно. К тому же противники нынешней киевской власти тоже не сидят, сложа руки. В Дорогомиловском суде Москве проходит процесс по делу "Об установлении факта государственного переворота на Украине в 2014 году". Иск подал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. На заседаниях уже выступали Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров. Постепенно тайные механизмы так называемого "евромайдана", в том числе западное спонсорство тех событий становятся достоянием широкой публики. А для Киева это – дополнительная угроза. Процесс в Москве незаурядный: суд одного государства разбирается во внутренних делах другого. И Украина в этих условиях выбирает проверенную тактику: лучшая защита – это нападение. Каким бы неуклюжим оно ни было. Так что бесконечные громкие заявления и сюрреалистические инициативы Киева играют роль дымовой завесы. Они преследует единственную цель – распылить внимание и отвлечь от существа дела.

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