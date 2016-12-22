Военные США сделали "подарок" жителям Окинавы. Те не знают, что и думать

В прошлом месяце я у тебя денег не занимал, поэтому теперь ты мне должен. Примерно такова логика общения военных США с жителями японской Окинавы.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

Часть Окинавы снова становится японской. Американцы решили вернуть 4 тысячи гектаров земли на острове гостеприимным хозяевам. Это самый крупный участок земли, который Штаты передавали после возвращения Окинавы под контроль Японии в 1972 году. По словам командующего морскими экспедиционными войсками США в Японии генерал-лейтенанта Лоуренса Николсона, сокращение территории баз не повлияет на способность США "работать с правительством Японии и Силами самообороны". Ну конечно, не повлияет. Ведь передается-то примерно одна шестая часть занятых американскими войсками на острове площадей.

Окинава для США – важнейший стратегический объект. Особенно если учитывать, что рядом и Китай, и Корейский полуостров с его проблемами. А тут – раз-два, и в дамках. Точнее, в континентальной Азии. Правда, население острова совсем недовольно соседством с американскими войсками. Да и поведение гостей оставляет желать лучшего. Скандалов и даже серьезных преступлений американских военнослужащих за годы их базирования на острове набралось уже на многие тома. И пока что никуда они с острова уходить не собираются.

А что до вернувшихся хозяевам 4 тысяч гектаров – то и это не просто так. Японцы должны взамен построить для американцев несколько вертолетных площадок. На них будут базироваться конвертопланы Osprey. Это такая штуковина, которая взлетает как вертолет, а летает как самолет. Вещь красивая, но надежностью не отличается. Время от времени тяжелые конвертопланы падают. Последний такой случай был на Окинаве меньше двух недель назад. Жители, естественно, беспокоятся.

Губернатор Такэси Онага считает незаконным размещение на острове этих летательных аппаратов. Он даже отказался присутствовать на церемонии передачи территорий. Губернатор требует убрать с острова американскую базу "Футэмма", которая признана самой опасной в мире из-за расположения в непосредственной близости с жилыми домами. Американцы согласны перенести базу – но в пределах все той же Окинавы. А перенос базы в границах небольшого острова никак не снизит и без того большую нагрузку на Окинаву. Составляя меньше 1% территории Японии, остров принимает три четверти всех американских баз в стране из расчета площади. И с этим жители Окинавы должны как-то жить и дальше. Хоть это и неуютно.

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