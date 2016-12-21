Годы "большой нефти" закончились. Наступает пора нефти "дорогой"

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Сможет ли ОПЕК в новом году удержать добычу на согласованном в ноябре уровне в 32,5 млн баррелей? Вполне, но для этого картелю придется очень постараться. И больше всех – крупнейшему производителю из числа стран ОПЕК: Саудовской Аравии. Так считают аналитики сырьевого рынка из Morgan Stanley. Они исходили из того, что Эр-Рияд сейчас как никогда заинтересован в том, чтобы убрать "лишнюю" нефть с мирового рынка.

Напомним, что ОПЕК после долгих мытарств договорилась об общем сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу с января и будет действовать шесть месяцев с возможностью продления на такой же срок. Но дисциплина в картеле всегда хромала. То одна страна потихоньку превысит квоту, то другая. Сейчас, например, на Ливию – надежды немного, плюс еще есть пара таких же недисциплинированных. Если они вдруг начнут "шалить", то, чтобы цены не пошли резко вниз, нужно будет такие же объемы с рынка срочно убирать. Среди стран ОПЕК возможность такая есть только у Саудовской Аравии. В Morgan Stanley просчитали разные сценарии для достижения баланса на рынке. При наихудшем сценарии, как считают аналитики, Саудовской Аравии придется снижать объем добычи до 9,5 млн баррелей в день (вместо оговоренных в ноябре 10 млн). Это добыча, а экспорт этой страны в таком случае может упасть ниже 7 млн баррелей в день. В прошлом это было совершенно неприемлемо для Саудовской Аравии.

Но сейчас – ситуация иная, считают эксперты. За годы игры на понижение оскудела казна эр-риядовская, вот и стали саудовцы сговорчивыми, когда Россия предложила кончать с бессмысленным ростом добычи и переходить к постепенному восстановлению цен. Еще один весомый фактор для перелома в динамике саудовцы сами определили. На носу IPO (первичное размещение акций на фондовом рынке) национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Этот шаг заранее называют одним из крупнейших IPO в истории. Компания-то не из робкого десятка: крупнейшая в мире по добыче и нефтяным запасам. Обидно же будет, если продешевят. Но чтобы достойные деньги "отбить", надо, чтобы и нефтяные котировки были на хорошем уровне – и обязательно, чтобы с перспективой дальнейшего роста. А для этого совершенно необходим повышенный спрос на "вкусный" для стран-потребителей деликатес.

В общем, аналитики намекают, что Саудовская Аравия готова к созданию условий для возвращения "дорогой" нефти. Конечно, это будет не резкий скачок – американским сланцевикам королевство помогать вовсе не обязывалось. Но, как говорят эксперты, вполне вероятно, что уже в 2017 году цены на нефть поднимутся до 65-70 долларов за баррель. За счет сокращения добычи "черного золота" и странами ОПЕК, и независимыми производителями, в том числе Россией. Дело-то нужное, причем для всех. Так что за дисциплиной в ОПЕК придется все-таки последить.

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