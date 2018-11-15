Два российских вуза вошли в топ-150 университетов мира по трудоустройству

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Два российских университета, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова и Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана, вошли в рейтинг еженедельного журнала Times Higher Education (THE), включающий 150 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.

По данным издания, МГУ занял в рейтинге 129 место, МГТУ им. Баумана вошел в рейтинг впервые и расположился на 147 месте рейтинга.

Большинство мест в рейтинге занимают американские вузы. Так, лидерами стали Гарвардский университет, Калифорнийский Технологический институт и Массачусетский Технологический институт. Второе место по количеству представленных в рейтинге университетов занимает Германия.

Рейтинг составлялся консалтинговой компаний Emerging и основывается на мнении работодателей 22 стран мира.