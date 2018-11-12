Котюков: число позитивных упоминаний о вузах РФ в зарубежных СМИ возросло

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Число положительных упоминаний о российских вузах в иностранных СМИ выросло вдвое за 2014-2016 годы, сообщил глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков.

"Существенно повысилась узнаваемость российских университетов в средствах массовой информации. С 2014 — 2016 годы практически вдвое увеличилось количество позитивных и положительных упоминаний в зарубежных СМИ о российских университетах, и эта тенденция продолжается", — заявил Котюков на совещании с членами правительства.