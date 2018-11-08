РНИМУ имени Пирогова вошёл в два предметных рейтинга THE

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова попал в два предметных рейтинга по медицинским и естественным наукам по версии британского издания Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе вуза.

Седьмого ноября в рамках саммита передовых научных исследований Times Higher Education "Трансформация в исследовательские площадки мирового уровня в области естественных наук", организованного в партнерстве с НИТУ "МИСиС", издание обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям: "Науки о жизни", "Физические науки", "Психология" и "Науки о медицине и здоровье".

"РНИМУ им. Н.И. Пирогова вошел сразу в два предметных рейтинга: по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам, а также по естественным наукам 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году медицинские вузы России впервые представлены в предметных рейтингах THE. Ранее в его оценках по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам или по естественным наукам от нашей страны входили исключительно широкопрофильные университеты: МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, КФУ.

Кроме того, в этом году РНИМУ имени Н.И. Пирогова также впервые попал в число лучших университетов планеты по версии THE.