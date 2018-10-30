Голикова: более 19 тысяч россиян учатся в вузах в Китае на платной основе

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Россия и Китай активно наращивают сотрудничество по гуманитарной линии, в частности, в образовании, на сегодняшний день по государственной линии на платной основе в Китае обучаются более 19 тысяч российских студентов, заявила во вторник заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на встрече с руководством Пекинского университета.

"Мы успешно выполняем принятый в декабре 2012 года десятилетний план действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере, приятно отмечать, что сотрудничество России и Китая в сфере образования поступательно развивается, растет число российских и китайских студентов, аспирантов, преподавателей, направляемых по гуманитарной линии", — заявила Голикова.

По ее словам, в последние годы отмечена устойчивая тенденция прямых двусторонних связей между российскими и китайскими учебными заведениями, многие российские вузы, в которых преподается китайский язык, наладили полноформатные контакты с университетами Китая, включающие обмен преподавателями и студентами. Он сообщила, что на сегодняшний день в России открыты 22 института Конфуция, а в Китае действуют 22 центра русского языка.

"В настоящее время в России обучается более 35 тысяч китайских студентов, подавляющее большинство из которых приехали в нашу страну постигать науку на коммерческой основе, общее количество российских студентов, проходящих обучение по государственной линии на платной основе в вузах Китая, также растет из года в год и на сегодня составляет более 19 тысяч человек", — сказала она.

Голикова подчеркнула, что "совместными усилиями мы будем стремиться увеличить объем двусторонней академической мобильности до 100 тысяч человек в 2020 году, в настоящее время эти обмены превысили 85 тысяч человек".

Голикова во вторник находится в Пекине для участия в 19-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Сопредседателем комиссии является заместителем премьера госсовета КНР Сунь Чуньлань.