КФУ, МГУ и ТГУ стали лучшими среди вузов России в предметном рейтинге THE

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ), Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) попали в список лучших российских вузов в предметном рейтинге "Образование" по версии издания "Times Higher Education" (THE), сообщили в пресс-службе проекта 5-100.
Как сообщается, 17 октября издание обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям "Образование", "Бизнес и экономика", "Социальные науки" и "Право", в которые вошли шесть российских университетов, четыре из них — университеты Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 5-100.
Отмечается, что НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) третий год подряд занимает первое место среди представителей российской школы в предметном рейтинге "Бизнес и экономика" (101-125), в этом году в данный рейтинговый диапазон также вошел МГУ. Добавляется, что в рейтинге также представлены СПбГУ (251-300) и КФУ (301-400).
"Российским лидером предметного рейтинга "Социальные науки" также стал НИУ ВШЭ (126-150). В этом году университет продемонстрировал положительную динамику и поднялся на 50 позиций. КФУ расположился в топ-400 (301-400)", — добавляется в сообщении.
При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).