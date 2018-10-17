КФУ, МГУ и ТГУ стали лучшими среди вузов России в предметном рейтинге THE

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ), Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) попали в список лучших российских вузов в предметном рейтинге "Образование" по версии издания "Times Higher Education" (THE), сообщили в пресс-службе проекта 5-100.

Как сообщается, 17 октября издание обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям "Образование", "Бизнес и экономика", "Социальные науки" и "Право", в которые вошли шесть российских университетов, четыре из них — университеты Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 5-100.

"Российским лидером предметного рейтинга "Образование" стал КФУ (101-125). Вузу, который впервые вошел в этот предметный рейтинг и сразу же занял самую высокую позицию среди всех российский университетов, удалось вплотную приблизиться к сотне лучших университетов мира по данному направлению. Также впервые в этом году в рейтинг вошел ТГУ (301-400). МГУ в рейтинге расположился в диапазоне 151-175", — говорится в сообщении.

Отмечается, что НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) третий год подряд занимает первое место среди представителей российской школы в предметном рейтинге "Бизнес и экономика" (101-125), в этом году в данный рейтинговый диапазон также вошел МГУ. Добавляется, что в рейтинге также представлены СПбГУ (251-300) и КФУ (301-400).

"Российским лидером предметного рейтинга "Социальные науки" также стал НИУ ВШЭ (126-150). В этом году университет продемонстрировал положительную динамику и поднялся на 50 позиций. КФУ расположился в топ-400 (301-400)", — добавляется в сообщении.

Кроме того, еще два университета – участника Проекта 5-100 – ТГУ и УрФУ – вошли в данный рейтинг впервые (позиции 401-500 и 600+ соответственно). Помимо вузов-участников Проекта 5-100 Россию в данном предметном рейтинге представляют МГУ (301-400) и СПбГУ (401-500).

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).