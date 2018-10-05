Путин рассказал, каким наукам Россия будет уделять все больше внимания

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия в области науки все больше внимания будет уделять развитию ее прикладного и фундаментального направлений, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с одаренными детьми российского центра "Сириус" и Индии, в которой также принял участие индийский премьер Нарендра Моди.

Как отметил Путин, человечество "не может существовать без новых открытий в физике и в математике". По его словам, на сегодняшний день актуальными становятся вопросы, связанные с генетикой, которые принципиально меняют подход в фармакологии, в здравоохранении в целом.

"Человечеству открываются совершенно невиданные ранее рубежи. Но не менее важны и в практическом смысле, и с точки зрения теоретической науки, фундаментальной — исследования о происхождении Вселенной. Это имеет практическое значение", — сказал Путин, отметив, что все эти исследования так или иначе относятся и к мореплаванию, и к авиационной технике, к освоению космоса.

"Фундаментальные исследования, рано или поздно, всегда становятся прикладными. Мы всегда, рано или поздно, исходим именно из этого. Государство, Россия, Индия, все другие страны мира и ведущие, которые имеют хорошие школы… они будут все больше внимания уделять фундаментальным и прикладным наукам", — отметил президент.