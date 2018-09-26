МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов THE

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в ведущем рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE), всего количество российских вузов в рейтинге увеличилось с 27 до 35, в сообщили в пресс-службе проекта 5-100.
"Британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education – Times Higher Education World University Rankings (THE). В публикуемую часть рейтинга этого года вошло более 1250 университетов мира из 86 стран… Российским лидером в рейтинге является МГУ им. Ломоносова (199-я позиция)", — следует из релиза.
"Ряд университетов – лидеров проекта продемонстрировали значительный успех в Times Higher Education World University Rankings, улучшив значения практически по всем индикаторам рейтинга. МФТИ сохранил свои лидирующие позиции в группе 251-300, а НИУ "ВШЭ" поднялся в рейтинге и шагнул из диапазона 351-400 в число 350 лучших университетов мира. МИФИ, также участвующий в проекте 5-100, добился впечатляющего успеха в рейтинге, войдя в топ-400 лучших университетов мира. Совершил значительный рывок и РУДН – вуз поднялся в рейтинге более чем на 200 пунктов… Сейчас по прошествии определенного времени уже заметен положительный эффект от проекта 5-100", – сказал главный редактор THE Фил Бейти, слова которого приводит пресс-служба проекта.
Отмечается, что университеты – участники проекта 5-100 на протяжении последних четырех лет вместе с МГУ формируют тройку лучших российских университетов в институциональном рейтинге THE.
"Появление новых российских высших учебных заведений в рейтинге этого года – это очень хороший знак, свидетельствующий о том, что все больше вузов в России перенимают международный опыт и лучшие практики. Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы занять ключевые позиции в сфере высшего образования, и за последние годы ряд российских университетов существенно улучшил свои результаты", – отметил Фил Бейти.
В топ-600 в этом году входят НГУ, ТГУ, ТПУ и Университет ИТМО. КФУ, НИТУ "МИСиС", РУДН и СПбПУ входят в группу 601-800, Самарский университет – 801–1000.
Рейтинг мировых университетов Times Higher Education оценивает университеты, активно проводящие исследования, по всем направлениям их деятельности. При составлении рейтинга используются 13 индикаторов эффективности с целью обеспечения наиболее полного и сбалансированного сравнения, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний). Рейтинг Times Higher Education World University Rankings ежегодно публикуется журналом Times Higher Education magazine.