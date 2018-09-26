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МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов THE

(обновлено: 16:10 26.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПеред началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. ЛомоносоваПеред началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в ведущем рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE), всего количество российских вузов в рейтинге увеличилось с 27 до 35, в сообщили в пресс-службе проекта 5-100.

"Британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education – Times Higher Education World University Rankings (THE). В публикуемую часть рейтинга этого года вошло более 1250 университетов мира из 86 стран… Российским лидером в рейтинге является МГУ им. Ломоносова (199-я позиция)", — следует из релиза.

Михаил Стриханов
© пресс-служба МИФИ
МИФИ вошел в топ-400 рейтинга лучших университетов мира по версии THE
Отмечается, что за последний год количество российских вузов во всемирном рейтинге увеличилось с 27 до 35, в значительной степени представительство российской высшей школы в крупнейшем мировом рейтинге обеспечили вузы проекта повышения конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект 5-100). В пресс-службе подчеркнули, что количество вузов проекта 5-100, представленных в рейтинге, возросло с 17 в 2017 году до 18 в 2018 году.

"Ряд университетов – лидеров проекта продемонстрировали значительный успех в Times Higher Education World University Rankings, улучшив значения практически по всем индикаторам рейтинга. МФТИ сохранил свои лидирующие позиции в группе 251-300, а НИУ "ВШЭ" поднялся в рейтинге и шагнул из диапазона 351-400 в число 350 лучших университетов мира. МИФИ, также участвующий в проекте 5-100, добился впечатляющего успеха в рейтинге, войдя в топ-400 лучших университетов мира. Совершил значительный рывок и РУДН – вуз поднялся в рейтинге более чем на 200 пунктов… Сейчас по прошествии определенного времени уже заметен положительный эффект от проекта 5-100", – сказал главный редактор THE Фил Бейти, слова которого приводит пресс-служба проекта.

© Фото : НИТУ "МИСиС"Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education Фил Бэйти
© Фото : НИТУ "МИСиС"
Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education Фил Бэйти
По его словам, на фоне того, что значительное число стран выделяет существенное финансирование на реализацию программ поддержки национальных университетов, ключом к долгосрочному успеху для российской высшей школы может стать стабильное финансирование, изменение установок и подхода к поддержке в проведении научных исследований в России, развитие науки в вузах и интеграция научных исследований в образовательный процесс, интернационализация университетов, а также расширение исследовательской деятельности за счет усиления международного сотрудничества.

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
"В сравнении с 2017 годом отмечается разнонаправленная динамика российских университетов в обозначенном рейтинге: три российских университета упрочили свои позиции в институциональном рейтинге THE, восемь российских университетов впервые вошли в публикуемую часть рейтинга, 15 российских университетов смогли удержать свои позиции в рейтинге", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что университеты – участники проекта 5-100 на протяжении последних четырех лет вместе с МГУ формируют тройку лучших российских университетов в институциональном рейтинге THE.

"Появление новых российских высших учебных заведений в рейтинге этого года – это очень хороший знак, свидетельствующий о том, что все больше вузов в России перенимают международный опыт и лучшие практики. Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы занять ключевые позиции в сфере высшего образования, и за последние годы ряд российских университетов существенно улучшил свои результаты", – отметил Фил Бейти.

В топ-600 в этом году входят НГУ, ТГУ, ТПУ и Университет ИТМО. КФУ, НИТУ "МИСиС", РУДН и СПбПУ входят в группу 601-800, Самарский университет – 801–1000.

Сколько стоит обучение в лучших технических вузах
© РИА Новости, Инфографика
Сколько стоит обучение в лучших технических вузах
Уже третий год подряд первое место в рейтинге занимает Оксфордский университет, имеющий также лучшие показатели исследовательской деятельности – объем исследований, поступления от исследовательской деятельности и репутация. Второе и третье места удерживают Кембриджский университет и Стэнфордский университет (США). Массачусетский технологический институт (MIT) поднялся на одну позицию и занял четвертое место в рейтинге. Самого большого продвижения в рейтинге среди лучших 20 вузов добился Йельский университет, поднявшийся на четыре позиции и занявший восьмое место в десятке лучших вузов.

Рейтинг мировых университетов Times Higher Education оценивает университеты, активно проводящие исследования, по всем направлениям их деятельности. При составлении рейтинга используются 13 индикаторов эффективности с целью обеспечения наиболее полного и сбалансированного сравнения, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний). Рейтинг Times Higher Education World University Rankings ежегодно публикуется журналом Times Higher Education magazine.

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