Центр всемирного рейтинга университетов опубликовал топ-1000 вузов мира

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR) в понедельник опубликовал ежегодный рейтинг топ-1000 за 2018-2019 год, сообщили в пресс-службе CWUR.

Первую строчку рейтинга занял Гарвардский университет в США. В топ-10 вошли восемь американских и два британских вуза. В их числе Стэнфордский университет (второе место), Массачусетский технологический институт (третье место), а также Кембриджский университет, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Колумбийский университет и Калифорнийский технологический институт. Последнее место в десятке лучших занял Чикагский университет.

"Существует увеличивающийся разрыв между университетами в топ-10 и остальными вузами. Ключевой фактор в рейтинге – исследования. Правительства должны инвестировать в научные работы, если они хотят, чтобы их университеты конкурировали с институтами и верхушкой рейтинга", — прокомментировал опубликованные результаты президент организации Надим Махассен.

В рейтинг CWUR 2018-2019 года вошли учебные заведения из 61 страны, в том числе, 213 университетов США, 108 – из КНР, 62 – из Великобритании, 58 – из Франции, 56 – из Японии, 54 – из Германии, 54 – из Италии, 38 – из Испании, 35 — из Южной Кореи, 28 – из Канады. Российские вузы получили в рейтинге пять позиций, наиболее высокое место (126-е) среди университетов РФ занял МГУ.

Как отмечается, топ-1000 составляется на основе следующих факторов: число победителей в международных конкурсах среди выпускников и академиков, их трудовая занятость, а также количество, авторитетность и цитируемость научных работ.

Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR) — ведущая консалтинговая компания, специализирующаяся на предоставлении методических и стратегических рекомендаций и консультационных услуг органам государственной власти и университетам в целях повышения качества образовательной и исследовательской деятельности. CWUR публикует крупнейший в мире рейтинг университетов, при составлении которого вузы оцениваются по качеству образования, перспективам трудоустройства выпускников, уровню исследований и деятельности в сфере инноваций безотносительно к опросам и данным, предоставленным самими университетами.

В январе МИА "Россия сегодня" подписало соглашение CWUR Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны намерены развивать сотрудничество в области информирования о высшем профессиональном образовании в России, ОАЭ и других странах. Первым шагом станет ряд совместных международных рейтингов университетов России и мира, составленных экспертами Центра всемирного рейтинга при поддержке проекта МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор".