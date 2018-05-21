Основатель рейтинга QS: вузам России нужно менять модель преподавания

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российским университетам необходимо постепенно менять модель преподавания и отходить от формата вкладывания знаний в головы студентов, считает основатель и управляющий директор британской компании QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли.

Ежегодно компания Quacquarelli Symonds составляет рейтинг лучших университетов мира на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.

"Миссия университета — обучать, и преподаватель должен понимать, что он формирует новое поколение талантов. На самом деле, хорошие преподаватели очень дорого обходятся университетам. В рейтинге мы смотрим на соотношение преподавателей и студентов: чем больше преподавателей приходится на студентов, тем более качественное это преподавание", — рассказал Квакварелли РИА Новости.

Он также отметил, что сегодня сфера образования полна инноваций: обучение в виртуальной реальности и в режиме онлайн, использование искусственного интеллекта. По мнению создателя QS, все это меняет преподавание.

"Россия на этом пути не находится впереди. Здесь имеет место традиционная модель, когда есть профессор, доносящий до студентов какую-то мысль, знания, и студент, принимающий их. Я думаю, что в ближайшие годы в России в этой области должна случиться революция. Мы вернемся через 10 лет, и вы нам расскажете об этом", — добавил он.

Стоит отметить, что согласно рейтингу QS в этом году объем исследований российских ученых вырос на 41,5%, тогда как во всем мире средний показатель роста составляет лишь 12,2%.