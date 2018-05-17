Пять вузов РФ попали в лидеры рейтинга THE по числу иностранных студентов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пять российских университетов, четыре из которых являются участниками проекта "5-100", вошли в рейтинг университетов с наибольшим количеством иностранных студентов, сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

Британское издание Times Higher Education (THE) представило рейтинг университетов с наибольшим количеством иностранных студентов. В публикуемую часть рейтинга вошло 200 университетов.

"Россия продолжает расширять свое представительство в этом международном рейтинге. В этом году в рейтинг входят пять университетов, четыре из которых вузы – участники проекта "5-100", — сообщили в проекте.

Участник проекта "5-100" – Российский университет дружбы народов – смог попасть в топ-80 данного рейтинга. Вуз занимает первое место среди российских университетов в рейтинге (78-е место в общем рейтинге), традиционно находясь на передовых позициях по количеству обучаемых иностранных студентов.

Еще три университета – участника проекта "5-100" – Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) – вошли в топ-200 обозначенного рейтинга.

"В 2018 году в рейтинг вошли не присутствовавшие в рейтинге 2017 года МИСиС (162-я позиция) и ТГУ (189-я позиция). Таким образом, расширение представительства России в рейтинге университетов с наибольшим количеством иностранных студентов произошло, благодаря университетам – участникам проекта "5-100", — отметили представители проекта.

В сравнении с 2017 годом значительный рост в рейтинге университетов с наибольшим количеством иностранных студентов продемонстрировал ТПУ — вуз проекта "5-100", поднявшись сразу на 28 позиций: со 194-ого на 166-е место

В рейтинг также вошел МГУ им. Ломоносова, заняв 195-е место.

"Достигнутые в 2018 году результаты свидетельствуют о значительной интернационализации и привлекательности данных ведущих университетов для иностранных студентов", — резюмировали в пресс-службе проекта.

В топ-10 рейтинга университетов с наибольшим количеством иностранных студентов входят четыре университета из Великобритании, два университета из ОАЭ, по одному университету из Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии. Первое место занимает Американский университет Шарджи (ОАЭ) с долей иностранных студентов 83,8%.

Рейтинг университетов с наибольшим количеством иностранных студентов основан на институциональном рейтинге THE. Из всех университетов, входящих в институциональный рейтинг, были выбраны университеты с наибольшим количеством иностранных студентов и проранжированы на основании данного критерия.

Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее 5 ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.