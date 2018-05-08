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Студенческий рай: лучшие города мира для учебы и жизни

21:0008.05.2018
(обновлено: 22:07 08.05.2018)
0921
Имперский колледж Лондона
Токийский университет
Университетская площадь в университете Мельбурна
Монреальский Университет
Университет Сорбонна, Париж
Главное здание университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия
Берлинский Университет искусств на Бундес-аллее в Берлине
Здание швейцарского Федерального института технологии
Вид австралийского города Сидней
Библиотека Сеульского Национального университета
Главное здание МГУ
Томский государственный университет
© Depositphotos / pxl.storeПервое место в рейтинге лучших студенческих городов занял Лондон (Великобритания). По сравнению с прошлым годом он поднялся на две позиции. Самой сильной стороной Лондона стала огромная представленность местных университетов в рейтингах.Имперский колледж Лондона
© Depositphotos / pxl.store
Первое место в рейтинге лучших студенческих городов занял Лондон (Великобритания). По сравнению с прошлым годом он поднялся на две позиции. Самой сильной стороной Лондона стала огромная представленность местных университетов в рейтингах.
© Depositphotos / siraanamwongНа второе место поднялся город Токио (Япония). В этом году он совершил рывок на пять позиций, отстав только от Лондона. В Токио самой сильной стороной оказалась активность работодателей, по этому показателю он значительно опережает ближайших конкурентов.Токийский университет
© Depositphotos / siraanamwong
На второе место поднялся город Токио (Япония). В этом году он совершил рывок на пять позиций, отстав только от Лондона. В Токио самой сильной стороной оказалась активность работодателей, по этому показателю он значительно опережает ближайших конкурентов.
CC BY-SA 4.0 / Polly clip / Город Мельбурн (Австралия) поднялся на две позиции и занял третье место в рейтинге. Наиболее сильной стороной Мельбурна по-прежнему остается интернациональный студенческий состав учащихся.Университетская площадь в университете Мельбурна
CC BY-SA 4.0 / Polly clip /
Город Мельбурн (Австралия) поднялся на две позиции и занял третье место в рейтинге. Наиболее сильной стороной Мельбурна по-прежнему остается интернациональный студенческий состав учащихся.
© Фото : Université de MontréalВ этом году Монреаль (Канада) уступил позицию сразу трем конкурентам и опустился на четвертое место рейтинга. Тем не менее, по критерию "мнение студентов" он получил наивысший балл среди всех вузов исследования.Монреальский Университет
© Фото : Université de Montréal
В этом году Монреаль (Канада) уступил позицию сразу трем конкурентам и опустился на четвертое место рейтинга. Тем не менее, по критерию "мнение студентов" он получил наивысший балл среди всех вузов исследования.
© Depositphotos / tupungatoЕще одним из лидеров падения стал Париж (Франция). Исследование этого года поместило его лишь на пятое место, тогда как в прошлом году он занимал второе. Самой сильной стороной Парижа стала представленность местных университетов в рейтингах, хотя по этому показателю он серьезно уступает Лондону.Университет Сорбонна, Париж
© Depositphotos / tupungato
Еще одним из лидеров падения стал Париж (Франция). Исследование этого года поместило его лишь на пятое место, тогда как в прошлом году он занимал второе. Самой сильной стороной Парижа стала представленность местных университетов в рейтингах, хотя по этому показателю он серьезно уступает Лондону.
CC BY-SA 3.0 / Diego Delso / На шестом месте, потеснив Берлин, обосновался Мюнхен (Германия). Самую высокую оценку он получил по критерию "мнение студентов", уступив в нем лишь Монреалю.Главное здание университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия
CC BY-SA 3.0 / Diego Delso /
На шестом месте, потеснив Берлин, обосновался Мюнхен (Германия). Самую высокую оценку он получил по критерию "мнение студентов", уступив в нем лишь Монреалю.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСедьмое место рейтинга занял Берлин (Германия), по сравнению с прошлым годом он сдал лишь одну позицию.Берлинский Университет искусств на Бундес-аллее в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Седьмое место рейтинга занял Берлин (Германия), по сравнению с прошлым годом он сдал лишь одну позицию.
© Depositphotos / photogearchСовершив стремительный взлет на 7 позиций, Цюрих (Швейцария) обеспечил себе место в ТОП-10 рейтинга и оказался на восьмой ступени пьедестала.Здание швейцарского Федерального института технологии
© Depositphotos / photogearch
Совершив стремительный взлет на 7 позиций, Цюрих (Швейцария) обеспечил себе место в ТОП-10 рейтинга и оказался на восьмой ступени пьедестала.
© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкТак же стремительно в ТОП-10 ворвался Сидней (Австралия), он переместился с тринадцатого места на девятое.Вид австралийского города Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Так же стремительно в ТОП-10 ворвался Сидней (Австралия), он переместился с тринадцатого места на девятое.
© AFP 2018 / Jung Yeon-JeГоловокружительное падение Сеула (Южная Корея) сделало его замыкающим лучшую десятку городов. В прошлом году он занимал четвертую позицию.Библиотека Сеульского Национального университета
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
Головокружительное падение Сеула (Южная Корея) сделало его замыкающим лучшую десятку городов. В прошлом году он занимал четвертую позицию.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийские города не попали в ТОП-10 рейтинга, но стремительно движутся в этом направлении. В этом году Москва значительно улучшила свои позиции и поднялась на одиннадцать пунктов, впервые заняв 28-е место.Главное здание МГУ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Российские города не попали в ТОП-10 рейтинга, но стремительно движутся в этом направлении. В этом году Москва значительно улучшила свои позиции и поднялась на одиннадцать пунктов, впервые заняв 28-е место.
© РИА Новости / Андрей КрикуновПерейти в фотобанкИсследователи компании QS отметили невысокую стоимость проживания в России. Так, все российские города-участники рейтинга находятся среди 50 лучших городов по показателю "финансовая доступность". А Томск и Новосибирск вошли в десятку самых доступных городов для обучения. В общем рейтинге Томск совершил рывок на 17 позиций и, обогнав Санкт-Петербург, занял 74 место.Томский государственный университет
© РИА Новости / Андрей Крикунов
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Исследователи компании QS отметили невысокую стоимость проживания в России. Так, все российские города-участники рейтинга находятся среди 50 лучших городов по показателю "финансовая доступность". А Томск и Новосибирск вошли в десятку самых доступных городов для обучения. В общем рейтинге Томск совершил рывок на 17 позиций и, обогнав Санкт-Петербург, занял 74 место.
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Британская компания QS опубликовала ежегодное исследование Best Student Cities Ranking, посвященное городам с наиболее привлекательными условиями для учебы студентов.

Оценка была произведена среди 489 городов мира по шести индикаторам: рейтинг местных университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, активность работодателей, финансовая доступность, мнение студентов.

В этом году в финальную часть рейтинга (ТОП-100) вошли 4 российских города, два из которых существенно улучшили свои позиции. Подробнее о лидерах исследования в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

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