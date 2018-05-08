Студенческий рай: лучшие города мира для учебы и жизни

Британская компания QS опубликовала ежегодное исследование Best Student Cities Ranking, посвященное городам с наиболее привлекательными условиями для учебы студентов.

Оценка была произведена среди 489 городов мира по шести индикаторам: рейтинг местных университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, активность работодателей, финансовая доступность, мнение студентов.

В этом году в финальную часть рейтинга (ТОП-100) вошли 4 российских города, два из которых существенно улучшили свои позиции. Подробнее о лидерах исследования в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".