МИФИ и университет Айн-Шамс обучат студентов для первой египетской АЭС

КАИР, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и каирский университет Айн-Шамс подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке студентов-атомщиков для первой египетской АЭС "эд-Дабаа", об этом РИА Новости заявила проректор российского ВУЗа Татьяна Леонова.
Университет Айн-Шамс, по словам Леоновой, станет базовым египетским ВУЗом, готовящим специалистов для новой для Египта отрасли атомной энергетики. Сотрудничество будет включать в себя, как обучение студентов российскими специалистами до уровня бакалавров, так и выезд наиболее отличившихся будущих атомщиков для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре в России.
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил журналистам о том, что начало строительства Россией АЭС "эд-Дабаа" в Египте намечено на 2020 год.
Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — опорный вуз "Росатома". Он был основан в 1942 году и за время своего существования приобрел репутацию одного из самых известных и престижных технических вузов страны, флагмана российского ядерного образования.