Эксперт рассказала, как привлечь иностранных студентов в вузы РФ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Чтобы увеличить количество иностранных студентов в РФ, необходимо обеспечить привлекательность российских вузов, чего можно достичь благодаря активному участию университетов в крупных международных проектах и публикациям в авторитетных научных журналах, считает замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Косарева.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания условий, чтобы в Россию приезжали учиться талантливые студенты из других стран, чтобы лучшие иностранные выпускники потом оставались работать, а также облегчить им потом получение гражданства.

"Если нас не будут знать в мире, если наша наука как 50 лет назад не будет заслуживать международного внимания, наше участие в международных конгрессах, участие в международных программах, то с какой стати к нам поедут?" — сказала Косарева.

Эксперт пояснила, что несмотря на то, что за последние несколько лет число иностранных студентов в России увеличилось, необходимо обратить внимание не только на количественные показатели приезжающих студентов, но и их качество. Так, по ее словам, когда молодые россияне уезжают за образованием за границу, они выбирают ведущие мировые вузы, которые гарантированно дают качественное образование.

"В конце концов, образование же получается именно для того, чтобы выстроить свою жизнь и выстроить свою карьеру в дальнейшем. Не образование же ради образования. А тогда нужен статус учебных заведений, в которые захотят ехать студенты из всех стран. А статус зарабатывается не просто формальными показателями, а зарабатывается участием этих крупных университетов во всех международных проектах", — считает эксперт.