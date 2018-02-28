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В Мире

МГУ за год увеличил свое присутствие в предметном рейтинге QS

14:4828.02.2018
(обновлено: 15:09 28.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускники университета после церемонии вручения дипломовВыпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова за год увеличил свое присутствие в международном предметном рейтинге вузов британской компании QS, заняв шесть строчек в рейтинге 50 лучших университетов по 48 предметам, что на одно место больше, чем в 2017, сообщили организаторы.

Опубликованный восьмой раз предметный рейтинг лучших факультетов мира – это ежегодный список ведущих мировых вузов, включающий 48 различных предметов, разделенных на пять групп. В этом году в рейтинг вошли два новых предмета: "Античность и история древнего мира" и "Библиотечное дело и управление информацией". Рейтинг составлен британской компанией Quacquarelli Symonds.

Российские вузы в рейтинге QS по направлениям подготовки – 2018
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в рейтинге QS по направлениям подготовки – 2018
Продвижение МГУ

"В 2017 в Московском государственном университете им. Ломоносова стало на один факультет мирового класса больше, чем в 2017, полагают международные аналитики по высшему образованию британской компании Quacquarelli Symonds", — говорится в релизе.

Так, по результатам исследования Московский университет вошел в топ-20 лучших вузов мира в области точных наук, поднявшись на 18 место в мире в расширенной предметной области "Естественные науки" (40 место в 2017 году). МГУ также занял 51 место в области "Искусство и гуманитарные науки" (70 место в 2017 году) и 60 место в области "Социальные науки и менеджмент" (110 место в 2017 году). Кроме того, вуз продемонстрировал значительный рост в области высоких технологий, поднявшись на 76 позицию в мире в расширенной предметной области "Инжиниринг и технологии" (115 место в 2017 году).

"Московский университет — единственный вуз в России, вошедший в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти расширенных предметных областей и по 11 отдельным предметам. МГУ показал уникальную динамику в расширенных предметных областях. Впервые российский университет представлен в топ-20 лучших вузов мира в естественно-научной сфере", — прокомментировал успехи вуза ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, достижения университета подтверждают, что вектор реализации "Программы развития МГУ", стартовавшей в 2009 году, в основе которой лежит активизация междисциплинарных исследований и использование самых современных научных средств и методов в образовательном процессе, задан правильно.

Лидеры рейтинга

Лидером, согласно результатам рейтинга, вновь стал Гарвардский университет – вуз занял первое место по 14 предметам. Помимо него, первое место больше чем в одной отрасли получили Массачусетский технологический институт (12 позиций) и Оксфордский университет (4 позиции).

Ученые за работой
© Fotolia / Alexander Raths
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Кроме того, аналитики отметили, что несмотря на грядущее отделение Великобритании от ЕС и сокращение государственного финансирования, высшее образование в стране по-прежнему процветает. Британские университеты заняли десять позиций "номер один". Они заняли больше трети позиций в первых тройках, и доля британских вузов в рейтинге в целом увеличилась.

Результаты других вузов

По результатам исследования, российские университеты попали в список 50 лучших вузов по восьми предметам, что на три меньше, чем в прошлом году (ранее 11 среди топ-50). При этом аналитики отметили признаки застоя в результатах университетов-участников Проекта по повышению конкурентноспособности вузов РФ "5-100": их количество в рейтинге топ-50 сократилось с трех до одного. Всего в 2017 году в список ста лучших факультетов мира вошли 26 российских факультетов, в этом году – только 22.

"Согласно рейтингу этого года, сильными сторонами России по-прежнему являются такие разделы, как "Физика и астрономия" (15 вузов в рейтинге), "Информатика" (10 университетов), "Математика" (9 университетов), а также "Современные языки", "Машиностроение" и "Химия" (8 университетов)", — отметили аналитики.

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мартин Инс: участие в мировых рейтингах помогает университетам развиваться
Кроме того, согласно исследованию, улучшения по такому показателю, как трудоустройство выпускников, недостаточны, чтобы уравновесить падение по показателю "Академическая репутация", который учитывает самый широкий спектр мнений научного сообщества об исследовательской работе, которую проводит вуз. Российские вузы продолжают терять свои позиции по этому пункту и именно поэтому опускаются в рейтинге в целом, считают организаторы рейтинга.

"Российские вузы по-прежнему остаются в числе лучших по некоторым специализированным областям, например, среди 30 лучших университетов по предмету "Горное дело" есть два русских: Санкт-Петербургский горный университет и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Однако практика российских исследовательских публикаций такова, что исследовательские работы вузов не получают должного освещения, и это влияет на рейтинг", — приводятся в сообщении слова главы исследований британской компании Quacquarelli Symonds Бена Соутера.

Он также отметил, что рейтинг этого года подчеркнул поступательное развитие российских вузов. По его мнению, положительный эффект на университеты произвело постоянное точечное финансирование, а также желание выйти на мировой уровень.

Ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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"НИТУ "МИСиС" впервые стал участником предметного рейтинга QS в 2017 году сразу по четырем направлениям, которые являются приоритетными для университета: горное дело, материаловедение, физика, инжиниринг. Результаты в рейтинге QS подтвердили успех университета в этих направлениях и обозначили новые достижения", — рассказала РИА Новости ректор вуза Алевтина Черникова.

В рейтинг по разным направлениям также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Новосибирский и Томский госуниверситеты, МФТИ, Томский политехнический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет, Университет ИТМО, Российский государственный гуманитарный университет, Новосибирский государственный технический университет, МГИМО, Московский государственный лингвистический университет, Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, Российская экономическая школа, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургский горный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, а также Европейский университет в Санкт-Петербурге.

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