Проект 5-100: вузы РФ добились огромных успехов в отраслевых рейтингах QS

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Университеты ‒ участники Проекта 5-100 в 2018 году добились огромных успехов в отраслевых рейтингах QS, сообщает пресс-служба Проекта 5-100. По мнению экспертов, это является значимым шагом с точки зрения продвижения всей российской высшей школы на международной арене.

Так, более чем на 100 позиций поднялись ТПУ в рейтинге "Инженерные науки и технологии" и Национальный исследовательский ТГУ в рейтинге "Естественные науки". Более чем на 80 позиций улучшили свое положение в обозначенном рейтинге МФТИ ("Инженерные науки и технологии") и ВШЭ ("Социальные науки и менеджмент").

"Если ранее университеты – участники Проекта 5-100 являлись лидерами в определенных предметных рейтингах, то сейчас они вошли в группу лидеров по целым научным отраслям, что свидетельствует о значительном росте их компетенций в рамках широкого спектра научных направлений", ‒ отметили в пресс-службе, добавив, что, например, в отраслевой рейтинг "Естественные науки" входит семь предметных областей, а в отраслевой рейтинг "Социальные науки и менеджмент" – 14.

В топ-100 отраслевых рейтингов вошли два вуза-участника Проекта 5-100: НГУ – в отраслевой рейтинг "Естественные науки" (63-я позиция) и ВШЭ – в отраслевой рейтинг "Социальные науки и менеджмент" (73-я позиция).

"Вхождение в топ-100 отраслевых рейтингов не означает, что университет должен входить в топ-100 всех предметных областей, которые включены в данный отраслевой рейтинг, но это свидетельствует о том, что данный вуз демонстрирует высокие показатели в рамках таких индикаторов, как академическая репутация, репутация среди работодателей, цитируемость, индекс Хирша в целом по данной научной отрасли", – пояснили в пресс-службе.