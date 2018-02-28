Черникова: каждый выпускник "МИСиС" должен быть востребован работодателями

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ "МИСиС" участвует в проекте повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100". За время, прошедшее с начала реализации проекта в 2013 году, вуз заметно усилил свои позиции в российском высшем образовании и вошел в мировые предметные рейтинги. О главных стратегических подходах к развитию и о повышении конкурентоспособности выпускников на рынке труда корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказала ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

— Алевтина Анатольевна, НИТУ "МИСиС" буквально ворвался в предметные рейтинги в 2017 году и заметно укрепил результаты в этом году. Расскажите о вашей стратегии.

— Мы ставим перед собой сложную и амбициозную цель — стать одним из лучших технологических университетов не только России, но и мира.

Для этого в НИТУ "МИСиС" была разработана cтратегия развития университета на период до 2028 года. Благодаря этой стратегии университет стал победителем конкурса Программы повышения конкурентоспособности российских вузов.

Сегодня НИТУ "МИСиС" демонстрирует существенные достижения во всех сферах: науке, образовании, внеучебной деятельности и взаимодействии с бизнес-сообществом.

Вхождение в предметные рейтинги и укрепление позиций в них — это закономерный результат системной работы и планомерно проводимой вузом политики по развитию приоритетных научных направлений.

В 2013-14 годах мы начали работу по созданию научных лабораторий и центров, привлечению ведущих ученых, активизации научных исследований, и, как итог, — по увеличению количества публикаций в научных журналах, индексируемых в базах Web of Scienсe и Scopus. И сейчас, фактически, мы начинаем получать результаты этой работы.

Сегодня в университете действует 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня. НИТУ "МИСиС" занимает лидирующие позиции среди университетов-участников Проекта 5-100 по количеству публикаций инжиниринговой и материаловедческой направленности в журналах первого квартиля по SNIP.

— НИТУ "МИСиС" традиционно демонстрирует высокие результаты по такому индикатору как "взаимодействие с работодателями". Как Вы решаете эту задачу?

— Развитие науки и образования в университете невозможно без тесного взаимодействия с бизнесом. Системная работа с бизнес-партнерами – одно из приоритетных направлений для НИТУ "МИСиС".

Для того, чтобы выпускники университета были конкурентоспособны на современном рынке труда, мы обязаны учитывать кадровые потребности бизнес-сообщества и готовить специалистов, максимально ориентированных на практическую деятельность.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый выпускник к моменту окончания университета знал, где он будет работать. Для этого в НИТУ "МИСиС" создан Центр карьеры, который ежегодно работает более чем с пятью тысячами студентов и организует около 100 карьерных мероприятий.

Сейчас мы сотрудничаем с 1609 компаниями по всем направлениям деятельности университета. Это реализация совместных научно-исследовательских проектов, создание образовательных программ, участие в социальных проектах и многое другое.

В НИТУ "МИСиС" действует более 50 стипендиальных и грантовых программ от бизнес-партнеров вуза, благодаря которым студенты на конкурсной основе могут получить значительную прибавку к академической стипендии.