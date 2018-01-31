Посольство России в Эстонии открыло прием заявок на обучение в вузах РФ

ТАЛЛИН, 31 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Посольство России в Эстонии открыло прием заявок на обучение в РФ в 2018 учебном году за счет средств федерального бюджета, сообщила в среду пресс-служба российского дипломатического представительства.

"Для абитуриентов из Эстонии предусмотрены места на программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Число мест станет известно позднее", — говорится в сообщении.

В программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России, многие из которых — в числе лидеров по качеству образования, обладают мощной научно-исследовательской и технической базой и имеют в числе преподавателей специалистов мирового уровня.

Студентам во время учебы выплачивается стипендия вне зависимости от успеваемости. Им предоставляются места в общежитии на тех же условиях, что и российским студентам-бюджетникам. Кандидаты, недостаточно владеющие русским языком, могут пройти бесплатные курсы на подготовительных отделениях российских вузов. Им также выплачивается стипендия и предоставляется место в общежитии. Срок подготовки – один год, затем начинается обучение по основной программе.