Старейший университет Китая получил аккредитацию в России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Образовательные программы Университета Цзинань в городе Гуанчжоу получили международную аккредитацию. Об этом заявил директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации Владимир Наводнов в ходе видеомоста Москва – Калининград на тему: "Результаты российско-китайской аккредитации образовательных программ вузов РФ и КНР – 2017", проходившего в среду, 24 января, в МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что незадолго до начала видеомоста завершил работу Национальный координационный совет (НКС), на котором принято решение по аккредитации образовательных программ "Реклама" и "Журналистика" старейшего вуза Китая.

Спикер отметил, что возглавляемый им центр (а равно и НКС) прошел аккредитацию в Европейском регистре аккредитационных агентств. Это единственное агентство в России, которое входит в Регистр европейских аккредитационных агентств и в Регистр азиатских аккредитационных агентств, проинформировал он.

Силами Нацаккредцентра и в его рамках в настоящее время "создается регистр программ, которые аккредитованы признанными и вошедшими в этот регистр аккредитационными агентствами". В этой связи для Китая очень важно использовать Россию как своего рода "мостик между Азией и Европой и таким образом попасть в этот регистр", полагает участник видеомоста.

Вузом-первопроходцем в Поднебесной, который прошел такую аккредитацию год назад, стал Университет международного бизнеса и экономики в городе Пекин. А пионерами среди отечественных вузов – Дальневосточный федеральный университет, Нижегородский государственный университет имени Н.И Лобачевского и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

В общей же сложности через процедуры международной аккредитации, которая набирает обороты, на данный момент прошло свыше 40 вузов.

Приоритетный проект развития экспортного потенциала российской системы образования нацеливает на более чем двукратное увеличение к 2025 году числа студентов, приезжающих в нашу страну из-за рубежа. Такую цифру привел начальник Управления сотрудничества в сфере образования и науки Россотрудничества Марк Калинин.

В рамках приемной кампании минувшего года более 120 тысяч иностранных граждан подали заявки на обучение в России. Сильных, обладающих серьезной технической базой университетов в стране много. Еще более внушителен массив добротных образовательных программ практически во всех федеральных округах. Неслучайно вузы "начинают конкурировать друг с другом за самых талантливых иностранных абитуриентов".

По его словам, государственная аккредитация задает минимальный пороговый уровень качества той или иной программы или университета. Между тем только общественно-профессиональная аккредитация, с его точки зрения, предоставляет возможность увидеть, насколько высоко на шкале качества находится вуз.

Часто студент выбирает учебное заведение, руководствуясь далекими от будущей профессии принципами – скажем, оценивает географическое местоположение потенциальной альма-матер. "Но диплом-то он получает по конкретной специальности", – отметил чиновник. В этой связи решение абитуриента может быть мотивировано в том числе и наличием у вуза сертификата об общественно-профессиональном признании.

В девяностых годах была распространена полушутливая формула: "Российская высшая школа лучшая в мире, только мир об этом не знает". Как же доказать всей остальной планете, что она у нас действительно хорошая? По мнению председателя Национального аккредитационного совета Виктора Болотова, есть два пути.

Первый – довериться международным рейтингам. Второй – использовать в качестве аргумента результаты международной профессионально-общественной аккредитации образовательных программ российских вузов. Спикер считает, что именно этот механизм в итоге и позволяет иностранным гражданам делать свой выбор, а сама процедура аккредитации – отделять качественные программы "от тех, которые, что греха таить, нацелены на выдачу дипломов".

В ноябре 2017 года в рамках реализации концепции Нового шелкового пути состоялось учреждение трех транснациональных союзов стран, вдоль которых протянется эта глобальная сеть взаимосвязанных транс-евразийских коридоров.

"Первый из образованных союзов посвящен гуманитарным наукам, второй телекоммуникациям, библиотекам и музеям, третий подготовке кадров", – рассказал вице-президент Российской академии образования, первый проректор Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Владимир Лаптев.

Именно союз, нацеленный на подготовку кадров, оказался, по словам эксперта, важнейшим направлением взаимодействия нашей страны с Китаем. "Думаю, что без механизма аккредитации образовательных программ обеих стран здесь тоже вряд ли что-либо получится", – высказал предположение он.

За полтора года, прошедшие после международной аккредитации с участием экспертов из КНР, в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта вдвое выросло число иностранных студентов.

"В частности, у нас появились учащиеся из Китая – прекрасные студенты, которые влюблены в русскую культуру, в российское образование", – заявила участница видеомоста в Калининграде, первый проректор – проректор по образовательной деятельности университета Ирина Кукса.

В состав международных экспертных комиссий по оценке качества программ входили представители академического и университетского сообществ, профессионалы высокого уровня, сказала она. "Следуя полученным рекомендациям по усилению практической подготовки специалистов, мы создали десять ресурсных центров. Расширили академическую мобильность наших студентов-медиков. А публикационная активность наших ученых подскочила в десятки раз", – поделилась эксперт.



