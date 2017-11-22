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Десять вузов России вошли в топ-50 рейтинга университетов стран БРИКС

19:1522.11.2017
(обновлено: 19:34 22.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускники университета после церемонии вручения дипломовВыпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десять российских вузов вошли в топ-50 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании QS, это лучший результат России за всю историю рейтинга, сообщили организаторы рейтинга.

Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017
Авторы исследования пояснили, что для составления рейтинга была проведена оценка эффективности вузов пяти быстроразвивающихся стран. При составлении рейтинга оценка вузов проводилась по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и доля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с научной степенью.

В этом году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 лучших университетов стран БРИКС, при этом 68 вузов представляют российскую высшую школу. В рейтинг также вошли 94 китайских вуза, 61 бразильский, 65 индийских и 12 вузов ЮАР.

"Десять российских университетов вошли в топ-50 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings: BRICS)", — говорится в сообщении. Составители рейтинга отметили, что "в этом году Россия продемонстрировала свои лучшие результаты за всю историю рейтинга".

Здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Соседство с лидерами: МГУ вошел в 100 лучших университетов, по версии CWUR
Ведущий университет России — МГУ имени М.В. Ломоносова — вернулся в первую пятерку и занял пятое место.

Лучшие позиции продемонстрировали также Новосибирский государственный университет (11-я позиция), Санкт-Петербургский госуниверситет (13-я позиция), Томский государственный университет (26-я позиция), Московский физико-технический институт (28-я позиция), МГТУ имени Баумана (33-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (35-я позиция), МГИМО (40-я позиция). Впервые в топ-50 рейтинга оказались два российских вуза — Высшая школа экономики, которая сделала скачок с 62-го на 39-е место, и Томский политехнический университет, который поднялся с 64-го на 49-е место.

Увеличилось и количество российских университетов в первой сотне. Теперь в топ-100 входит 25 вузов, что на шесть университетов больше, чем ранее. В лучшую сотню среди российских вузов также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский, Южный и Уральский федеральные университеты, МИСиС, Нижегородский госуниверситет имени Н.И. Лобачевского, ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики), РУДН (Российский университет дружбы народов), ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет), РЭУ (Российский экономический университет имени Плеханова), РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и госслужбы), МЭИ (Московский энергетический институт), Санкт-Петербургский горный университет, Самарский государственный аэрокосмический университет и Алтайский госуниверситет.

"Ни одна другая из пяти стран БРИКС не может похвастаться такими успехами. Это свидетельствует о том, что российские университеты развиваются более динамично по сравнению с их конкурентами по БРИКС. Тем не менее, Китай остается лидером рейтинга: в топ-100 вошли 39 китайских вузов", — сообщают организаторы рейтинга.

Лидирующие позиции в этом году также занимают китайские вузы: первое место уже пятый год подряд занимает Университет Цинхуа, Пекинский университет остался на втором месте, а Фуданьский университет — на третьем. Научно-технический университет Китая по-прежнему занимает четвертую строчку.

Успехи российских вузов

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рейтинг вузов QS: НГУ "дышит в спину" МГУ
Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, по сравнению с прошлым годом Московский университет продемонстрировал значительный рост цитируемости научных публикаций. Такой результат, по его мнению, стал возможен благодаря созданию проекта банка-депозитария живых систем "Ноев Ковчег" при поддержке Российского научного фонда, исследованиям суперкомпьютерного вычислительного комплекса, созданию передового медицинского научно-образовательного центра, а также активной реализации программы поддержки молодых ученых МГУ.

"Московский университет показывает отличную динамику в ведущих мировых рейтингах. Нам приятно, что и в рейтинге лучших университетов стран БРИКС МГУ демонстрирует значительный рост. Этот успех отражает возросшую активность Университета в глобальном научном и образовательном пространстве, а также демонстрирует востребованность выпускников МГУ среди работодателей. МГУ — активный участник международных научных коллабораций. Осенью этого года состоялось торжественное открытие совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ, а также филиала МГУ в Словении – первого филиала российского вуза в Центральной Европе", — передает вуз слова Садовничего.

Как отметили организаторы рейтинга, все российские вузы в этом году улучшили свои показатели. Так, по данным проекта по повышению конкурентоспособности вузов РФ "5-100", наибольший рост, в частности, продемонстрировали НИТУ "МИСиС" (+26 позиций), РУДН (+21 позиция), МФТИ (+19 позиций), КФУ (+15 позиций), ДВФУ (+8 позиций), СПбПУ (+6 позиций) а также Самарский университет, поднявшийся из группы 151-200 на 93-ю позицию.

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"Значительное усиление позиций НИЯУ МИФИ в рейтинге QS BRICS 2017, по сравнению с предыдущим годом во многом связано с участием НИЯУ МИФИ в Проекте 5-100 и трансформацией университета в науке, образовании, управлении. Создание пяти новых институтов в НИЯУ МИФИ в прошлом году, так называемых стратегических академических единиц, по прорывным научным направлениям привело к повышению качества обучения и научных исследований, росту международной академической репутации университета", — сказал РИА Новости ректор МИФИ Михаил Стриханов.

Как отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, вуз четвертый год подряд показывает положительную динамику в рейтинге QS BRICS. По ее мнению, укрепление сотрудничества с бизнес-сообществом – одно из ключевых направлений развития университета, которое ведется во всех сферах деятельности: научных исследованиях, внедрении инноваций, разработке образовательных программ и создании социальных проектов.

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© Иллюстрация РИА Новости . А. Полянина
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"Ежегодно мы реализуем около 500 проектов с бизнес-партнерами на сумму 2,5 миллиарда рублей, проводим более 100 совместных карьерных мероприятий и 9 тысяч уникальных стажировок и практик", — сказала РИА Новости Черникова.

Ректор Самарского университета имени академика С.П. Королева Евгений Шахматов отметил, что вхождение вуза в сотню лучших университетов стран БРИКС свидетельствует о правильности выбранной стратегии.

"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева впервые вошел в рейтинг лучших вузов стран БРИКС (QS University Rankings: BRICS) в 2015 году. В этом году вуз улучшил свои показатели на 58 позиций — и переместился из группы вузов, находящихся в интервале "151-200", на 93 место", — заявил агентству Шахматов.

По мнению ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского, прорывной результат по числу иностранных студентов в вузе достигнут благодаря тому, что ТГУ грамотно выбрал целевые рынки и образовательные ниши, предложив ряд направлений, пользующихся повышенным спросом: информационные технологии, экономика, менеджмент и финансы, международные отношения, русский язык как иностранный. Ректор также добавил, что огромную роль в сфере иностранного рекрутинга играет англоязычный сайт ТГУ, который в 2017 году признан одним из лучших по версии Российского совета по международным делам.

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