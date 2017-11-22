Десять вузов России вошли в топ-50 рейтинга университетов стран БРИКС

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десять российских вузов вошли в топ-50 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании QS, это лучший результат России за всю историю рейтинга, сообщили организаторы рейтинга.

Авторы исследования пояснили, что для составления рейтинга была проведена оценка эффективности вузов пяти быстроразвивающихся стран. При составлении рейтинга оценка вузов проводилась по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и доля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с научной степенью.

В этом году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 лучших университетов стран БРИКС, при этом 68 вузов представляют российскую высшую школу. В рейтинг также вошли 94 китайских вуза, 61 бразильский, 65 индийских и 12 вузов ЮАР.

"Десять российских университетов вошли в топ-50 "Рейтинга лучших университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings: BRICS)", — говорится в сообщении. Составители рейтинга отметили, что "в этом году Россия продемонстрировала свои лучшие результаты за всю историю рейтинга".

Ведущий университет России — МГУ имени М.В. Ломоносова — вернулся в первую пятерку и занял пятое место.

Лучшие позиции продемонстрировали также Новосибирский государственный университет (11-я позиция), Санкт-Петербургский госуниверситет (13-я позиция), Томский государственный университет (26-я позиция), Московский физико-технический институт (28-я позиция), МГТУ имени Баумана (33-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (35-я позиция), МГИМО (40-я позиция). Впервые в топ-50 рейтинга оказались два российских вуза — Высшая школа экономики, которая сделала скачок с 62-го на 39-е место, и Томский политехнический университет, который поднялся с 64-го на 49-е место.

Увеличилось и количество российских университетов в первой сотне. Теперь в топ-100 входит 25 вузов, что на шесть университетов больше, чем ранее. В лучшую сотню среди российских вузов также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский, Южный и Уральский федеральные университеты, МИСиС, Нижегородский госуниверситет имени Н.И. Лобачевского, ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики), РУДН (Российский университет дружбы народов), ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет), РЭУ (Российский экономический университет имени Плеханова), РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и госслужбы), МЭИ (Московский энергетический институт), Санкт-Петербургский горный университет, Самарский государственный аэрокосмический университет и Алтайский госуниверситет.

"Ни одна другая из пяти стран БРИКС не может похвастаться такими успехами. Это свидетельствует о том, что российские университеты развиваются более динамично по сравнению с их конкурентами по БРИКС. Тем не менее, Китай остается лидером рейтинга: в топ-100 вошли 39 китайских вузов", — сообщают организаторы рейтинга.

Лидирующие позиции в этом году также занимают китайские вузы: первое место уже пятый год подряд занимает Университет Цинхуа, Пекинский университет остался на втором месте, а Фуданьский университет — на третьем. Научно-технический университет Китая по-прежнему занимает четвертую строчку.

Успехи российских вузов

Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, по сравнению с прошлым годом Московский университет продемонстрировал значительный рост цитируемости научных публикаций. Такой результат, по его мнению, стал возможен благодаря созданию проекта банка-депозитария живых систем "Ноев Ковчег" при поддержке Российского научного фонда, исследованиям суперкомпьютерного вычислительного комплекса, созданию передового медицинского научно-образовательного центра, а также активной реализации программы поддержки молодых ученых МГУ.

"Московский университет показывает отличную динамику в ведущих мировых рейтингах. Нам приятно, что и в рейтинге лучших университетов стран БРИКС МГУ демонстрирует значительный рост. Этот успех отражает возросшую активность Университета в глобальном научном и образовательном пространстве, а также демонстрирует востребованность выпускников МГУ среди работодателей. МГУ — активный участник международных научных коллабораций. Осенью этого года состоялось торжественное открытие совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ, а также филиала МГУ в Словении – первого филиала российского вуза в Центральной Европе", — передает вуз слова Садовничего.

Как отметили организаторы рейтинга, все российские вузы в этом году улучшили свои показатели. Так, по данным проекта по повышению конкурентоспособности вузов РФ "5-100", наибольший рост, в частности, продемонстрировали НИТУ "МИСиС" (+26 позиций), РУДН (+21 позиция), МФТИ (+19 позиций), КФУ (+15 позиций), ДВФУ (+8 позиций), СПбПУ (+6 позиций) а также Самарский университет, поднявшийся из группы 151-200 на 93-ю позицию.

"Значительное усиление позиций НИЯУ МИФИ в рейтинге QS BRICS 2017, по сравнению с предыдущим годом во многом связано с участием НИЯУ МИФИ в Проекте 5-100 и трансформацией университета в науке, образовании, управлении. Создание пяти новых институтов в НИЯУ МИФИ в прошлом году, так называемых стратегических академических единиц, по прорывным научным направлениям привело к повышению качества обучения и научных исследований, росту международной академической репутации университета", — сказал РИА Новости ректор МИФИ Михаил Стриханов.

Как отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, вуз четвертый год подряд показывает положительную динамику в рейтинге QS BRICS. По ее мнению, укрепление сотрудничества с бизнес-сообществом – одно из ключевых направлений развития университета, которое ведется во всех сферах деятельности: научных исследованиях, внедрении инноваций, разработке образовательных программ и создании социальных проектов.

"Ежегодно мы реализуем около 500 проектов с бизнес-партнерами на сумму 2,5 миллиарда рублей, проводим более 100 совместных карьерных мероприятий и 9 тысяч уникальных стажировок и практик", — сказала РИА Новости Черникова.

Ректор Самарского университета имени академика С.П. Королева Евгений Шахматов отметил, что вхождение вуза в сотню лучших университетов стран БРИКС свидетельствует о правильности выбранной стратегии.

"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева впервые вошел в рейтинг лучших вузов стран БРИКС (QS University Rankings: BRICS) в 2015 году. В этом году вуз улучшил свои показатели на 58 позиций — и переместился из группы вузов, находящихся в интервале "151-200", на 93 место", — заявил агентству Шахматов.

По мнению ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского, прорывной результат по числу иностранных студентов в вузе достигнут благодаря тому, что ТГУ грамотно выбрал целевые рынки и образовательные ниши, предложив ряд направлений, пользующихся повышенным спросом: информационные технологии, экономика, менеджмент и финансы, международные отношения, русский язык как иностранный. Ректор также добавил, что огромную роль в сфере иностранного рекрутинга играет англоязычный сайт ТГУ, который в 2017 году признан одним из лучших по версии Российского совета по международным делам.