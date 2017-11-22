Лучшие российские вузы в рейтинге QS БРИКС - 2017

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляет инфографику том, как изменялись позиции российских вузов в рейтинге QS БРИКС.

В рейтинге БРИКС британской компании Quacquarelli Symonds (QS) упор сделан на показатели, которые, по мнению разработчиков, отражают общие черты присущие Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР и подчеркивают сильные стороны систем высшего образования в этих странах. В 2017 году в рейтинг вошли шестьдесят восемь российских университетов. Полная версия рейтинга на английском языке.