Рейтинг вузов QS: НГУ "дышит в спину" МГУ

МОСКВА, 17 окт ‒ РИА Новости. Рейтинг "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA)" был представлен в МИА "Россия сегодня" во вторник, 17 октября на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Новосибирск – Лондон.

ЕЕСА: сравнить сравнимое

В 2017 году в публикуемую часть рейтинга вошли 300 лучших университетов в регионе, расположенных в 24 странах: 97 из них находятся в России, 45 – в Турции. 6 российских вузов вошли в топ-20, МГУ им. Ломоносова занял первую строчку рейтинга. "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представил русифицированную версию рейтинга.

Как пояснила на пресс-конференции региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, идея этого молодого рейтинга (впервые был опубликован в 2014 году) состоит в том, чтобы "сравнивать сравниваемые системы образования, и на сегодняшний день эта задача успешно решается".

"Неизменно растет количество российских вузов, представленных в данном исследовании: из 400 вузов, прошедших фильтр, 116 ‒ из России, причем 97 российских университетов вошли в полный список рейтинга", ‒ сообщила она. Вместе с тем, как полагает эксперт, "образовательное поле становится более конкурентным за счет продвижения чешских, польских и турецких вузов".

МГУ и НГУ: отрыв сокращается

Согласно результатам рейтинга, НГУ занял вторую строчку рейтинга, причем отрыв от МГУ небольшой. "Если в МГУ набрано 100 из 100 возможных баллов, то НГУ в этом году набрал 96,7 из 100 баллов, отрыв уменьшается с каждым годом (в прошлом году НГУ набрал 96,3 из 100 баллов)", ‒ добавила эксперт QS.

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук сообщил, что вуз четвертый год подряд занимает устойчивое второе место в рейтинге. "Мы все ближе продвигаемся к МГУ, хотя победить в этом соревновании гранда нашего высшего образования практически невозможно, но мы к этому будем стремиться", ‒ сказал он.

При этом, как отметил ректор, основная стратегическая линия остается неизменной – привлечение к преподаванию в университете лучших исследователей, работающих в Новосибирском Академгородке.

"У нас улучшилась репутация, преподаватели и ученые публикуют больше статей, качество этих статей улучшается, все это дает надежду на рост в общем рейтинге QS", ‒ подчеркнул ректор, добавив, что 250-место для НГУ не предел, и вуз будет стремиться выполнить Указ президента о вхождении российских вузов в топ-100 глобальных международных рейтингов.

Проект 5-100: рост академической репутации

Отрадно, по словам эксперта QS, видеть результаты российских вузов-участников Проекта 5-100. Как сообщили в пресс-службе проекта, 12 вузов поднялись на более высокие места в сравнении с 2016 годом. Таким образом, в 2017 году в топ-10 рейтинга вошел один вуз проекта, в топ-20 – три, в топ-50 – девять вузов.

"Основные улучшения наблюдаются в академической репутации и репутации среди работодателей", ‒ отметила Зоя Зайцева.

Вместе с тем, по ее словам, не столь радужная картина в библиометрических показателях: "публикационная продуктивность сотрудников и цитируемость вузов оставляют желать лучшего: НГУ ‒ единственный вуз в топ-50, который улучшил свои показатели по продуктивности сотрудников".

Участие в рейтингах: вузы извлекают уроки и пожинают плоды

Проректор НИЯУ МИФИ (23 место в рейтинге) Елена Весна полагает, что благодаря рейтингам происходит стимулирование интереса к университетам. "НИЯУ МИФИ как участник Проекта 5-100 крайне заинтересован в том, чтобы участвовать в рейтингах и превращаться в вуз глобального значения", ‒ отметила она, добавив, что самым тяжелым для ядерного вуза было из закрытого университета превратиться в отрытый вуз.

Как отметила Елена Весна, сейчас по количеству иностранных студентов вуз занимает лидирующие позиции. "Круг разомкнулся, мы стали заметны за рубежом, выросла академическая репутация, мы стали интересны не только своему ключевому работодателю, но и другие работодатели увидели нас, появились новые российские и зарубежные партнеры", ‒ сообщила она.

Проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно сообщил, что в вузе, наконец, закончились последствия объединения и вырос показатель академической репутации. "Мы учимся привлекать заметных ученых и преподавателей", ‒ сказал он, подчеркнув, что интернационализация ‒ драйвер развития РЭУ.

Директор офиса управления проектами НИТУ "МИСиС" Ирина Евсюкова полагает, что попадание вузов в рейтинги положительно сказывается на российском образовании. "В 2013 году мы не входили ни в один рейтинг, думали, что это чрезвычайно трудная задача. Однако после того как НИТУ МИСиС попал в предметные рейтинги (в топ-50 предметного рейтинга QS по направлению "горное дело" и в топ-100 по направлению "металлургия"), мы заметили изменение отношения к нам со стороны иностранных университетов, которые сразу стали проявлять большую активность в плане сотрудничества с российскими университетами", ‒ пояснила она.

В данном рейтинге, по словам Ирины Евсюковой, НИТУ "МИСиС" укрепился на 6 пунктов. "Это произошло за счет академической репутации и репутации среди работодателей", ‒ сказала она, заверив, что в ближайшее время университет будет активно продвигаться в международных рейтингах.



