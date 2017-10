МГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга THE по педагогическим наукам

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Четыре российских вуза впервые попали в предметный рейтинг Times Higher Education по общественным наукам, Московский университет имени Ломоносова вошел в топ-100 по педагогическим наукам, сообщают организаторы рейтинга THE.

В среду журнал Times Higher Education (THE) опубликовал новые международные предметные рейтинги в области общественных наук, юриспруденции, педагогики, а также бизнеса и экономики. Мировой рейтинг университетов Times Higher Education оценивает результаты университетов, активно занимающихся научными исследованиями, по всем основным задачам: преподавание, научная деятельность, передача знаний и международная работа. Для составления рейтинга используется 13 показателей эффективности.

"Я очень рад, что Россия поднялась в рейтингах THE по общественным наукам и другим смежным наукам. Четыре российских университета впервые вошли в рейтинг THE по общественным наукам: Московский государственный университет им. Ломоносова (диапазон 126-150), Высшая школа экономики (176-200), Казанский федеральный университет (201-250) и Санкт-Петербургский государственный университет (301-400)", — приводятся в релизе слова шеф-редактора по мировым рейтингам THE Фила Бэйти.

Он отметил, что те же четыре университета вошли в рейтинг по бизнесу и экономике. В прошлом году из российских университетов в этом рейтинге участвовала только Высшая школа экономики.

Кроме того, согласно исследованию, МГУ занял 97-е место в первом предметном рейтинге THE по педагогическим дисциплинам. "Это потрясающее достижение, которое доказывает, что российские университеты действительно находятся на уровне мировых лидеров в сфере образования и исследований в области социальных наук, бизнеса и экономики, и педагогики", — отметил Бэйти.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в свою очередь назвал "отличными" результаты вуза в новом рейтинге THE WUR 2018. "По критерию "Образование" мы вошли в топ-100. Хорошие показатели по критерию "Экономика и бизнес", — сказал он РИА Новости.

Садовничий напомнил, что сегодня в России особое внимание государством уделяется цифровой экономике как наиболее перспективной отрасли. "Московский университет обладает большим потенциалом в этом вопросе, мы также стараемся развивать это направление – в этом году в МГУ открылся Национальный центр компетенций в области цифровой экономики. Привлекли выдающихся ученых, лучших экспертов в этом направлении, и в ближайшее время сможем дать конкретные результаты", — добавил ректор МГУ.