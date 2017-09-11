В мировой рейтинг по трудоустройству выпускников вошли 11 вузов из России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Одиннадцать российских вузов попали в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS, лидером среди вузов РФ стал МГУ имени Ломоносова, сообщили организаторы рейтинга.

Компания QS Quacquarelli Symonds, занимающаяся аналитикой и консалтингом в области образования и карьеры, опубликовала в понедельник рейтинг пятисот ведущих университетов мира по трудоустройству выпускников. При составлении рейтинга оценивались пять показателей: репутация среди работодателей, профессиональные достижения выпускников, партнерство с работодателями, организация взаимодействия работодателей со студентами и трудоустройство после окончания вуза.

"Третий выпуск QS Graduate Employability Rankings показал, что Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – лидер в России с точки зрения трудоустройства его выпускников. В рейтинге он оказался в категории со 111-го по 120-е место, что стало для университета очередным достижением после того, как МГУ имени М.В. Ломоносова занял 95-е место в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2018", — говорится в пресс-релизе.

В вузе отметили, что МГУ попал в топ-100 ведущих мировых университетов по критериям рейтинга "Успешность выпускников" и "Репутация среди работодателей".

"Мы показали отличные показатели в рейтинге по трудоустройству выпускников. Наши выпускники — одни из самых успешных в мире. Конечно, мы этим очень гордимся. С другой стороны, нам особенно приятно, что мы входим в число лучших вузов мира с точки зрения репутации работодателей. Это позволяет сделать очевидный вывод: МГУ — кузница самых успешных и профессиональных людей в мире", — приводит слова ректора МГУ Виктора Садовничего пресс-служба вуза.

Результаты российских вузов



Кроме МГУ в топ-200 также вошел Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), попав в группу мест 141-150. МГИМО расположился в группе 201-250, Высшая школа экономики — в группе 251-300. МИФИ, Томский политех, Московский физико-технический институт (МФТИ), МИСиС, Московский государственный технический университет имени Баумана, Новосибирский госуниверситет и Российский экономический университет имени Плеханова попали в группу 301-500.

"Данные об уровне трудоустройства выпускников не могут дать полную картину того, насколько хорошо университеты содействуют карьере своих студентов. Но мы видим, что российские университеты делают очень много, чтобы свести своих студентов с ведущими работодателями", — приводятся в сообщении слова регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой.

Она также отметила, что российские университеты не славятся реальными связями с компаниями, и лишь некоторые из них могут похвастаться сильными программами по организации стажировок или регулярным присутствием представителей бизнеса на территории вуза, за исключением проведения ярмарок вакансий. При этом четыре российских вуза показали отличные результаты в критерии по связям с компаниями – это СПбГУ, РЭУ имени Г.В. Плеханова (их оценка 98.2/100), а также МИСиС (его оценка 96.7/100) и Высшая школа экономики (оценка 81.1/100).

"Рейтинг этого года я рекомендую рассматривать как новый отправной пункт для российских вузов", – сказала Зайцева.

Результаты в мире



Лидером по трудоустройству выпускников в 2018 году стал Стэндфордский университет. За ним следует Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Гарвардский университет.

Также в топ-10 попали два австралийских университета: Сиднейский университет (на 4-м месте) и Мельбурнский университет (на 7-м). Ведущим университетом Азии стал Университет Цинхуа (на 10-м месте).

Кроме того, в десятку лучших вошли Массачусетский технологический институт (на 5-м месте), Кембриджский (на 6-м месте), Оксфордский университет (на 8-м месте) и Калифорнийский университет в Беркли (на 9-м месте).

Как отметил глава исследовательского центра QS Бен Соутер, этот рейтинг призван расширить наше представление об этой важной составляющей работы вузов и дать возможность студентам на основе объективных данных сравнивать университеты разных стран.