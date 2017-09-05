Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира назвал успешной программу "5-100"

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education Фил Бэйти считает проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" успешным, однако призывает российские власти предпринимать дополнительные меры для привлечения в Россию иностранных студентов.

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира.

"Проект "5-100" — очень позитивный шаг для российских университетов, и мы уже можем видеть, что ключевые участники программы очень существенно повысили свой рейтинг. Жизненно необходимо увеличение финансирования для этих университетов, но также необходимо продолжать делать российскую университетскую систему более интернациональной, то есть привлекать в Россию таланты из-за рубежа", — сказал Бэйти РИА Новости.

Восемнадцать российских вузов вошли в тысячу лучших университетов из 77 стран мира за 2017 – 2018 годы по версии Times Higher Education, однако в целом доля российских вузов уменьшилась: в прошлом году в рейтинг входили 24 вуза.

"Рейтинг лучших университетов, составляемый Times Higher Eduсation, является единственным рейтингом, оценивающим университеты с интенсивными исследовательскими программами по всем главным направлениям их работы: преподавание, исследовательская деятельность, передача знаний и работа с зарубежными странами. Мы используем 13 тщательно выверяемых индикаторов успеха для обеспечения максимально полного и сбалансированного сравнительного исследования, которому доверяют студенты, ученые, руководители университетов, компании и правительства", — пояснил Бэйти.