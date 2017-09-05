Восемнадцать вузов РФ вошли в топ-1000 университетов мира по версии THE

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Восемнадцать российских вузов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира за 2017-2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education (THE), однако этот показатель хуже, чем в прошлом году, когда в рейтинг лучших 980 университетов вошли 24 российских высших учебных заведения.
РФ ухудшила показатели, но некоторые вузы улучшили
Несколько российских вузов повысили в этом году свои показатели: например, Московский физико-технический институт перешел из группы вузов, занявших 301-350 места, в группу 251-300, а Томский политехнический университет — из группы 501-600 в группу 301-350, отмечается в сообщении.
"Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает", — прокомментировал результаты шеф-редактор рейтинга Фил Бэйти.
Лидеры те же
Первое место в рейтинге сохранил Оксфордский университет. На две позиции улучшил свои показатели Кембриджский университет: он занял второе место, обойдя Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет, которые делят третье место. Хотя в рейтинге продолжают доминировать США, с каждым годом улучшают показатели китайские университеты.
"Рейтинг за этот год свидетельствует о том, насколько высокой стала конкуренция в области высшего образования — в список 1000 университетов вошли вузы из 77 стран. США продолжают доминировать в рейтинге: в списке ведущих 200 университетов вузов из США в два раза больше, чем вузов из других ведущих стран, однако первые два места заняли Оксфордский и Кембриджский университеты из Великобритании", — отметил Бэйти.
"Главные тенденции в этом году — продолжение роста Китая (первое в истории попадание двух вузов в число 30 ведущих) и другие улучшения в сфере высшего образования во всей Азии. Европа сохраняет свои сильные позиции, в то время как другие регионы (такие как Латинская Америка и Африка) в условиях роста конкуренции отстают", — рассказал шеф-редактор рейтинга.