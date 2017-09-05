США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Навигатор абитуриента
В Мире

Восемнадцать вузов РФ вошли в топ-1000 университетов мира по версии THE

16:0805.09.2017
(обновлено: 16:25 05.09.2017)
02901
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускники университета после церемонии вручения дипломовВыпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Восемнадцать российских вузов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира за 2017-2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education (THE), однако этот показатель хуже, чем в прошлом году, когда в рейтинг лучших 980 университетов вошли 24 российских высших учебных заведения.

РФ ухудшила показатели, но некоторые вузы улучшили

Высшая школа экономики в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ВШЭ рассказала, с чем связаны высокие позиции российских вузов в рейтингах
Лучший результат среди российских вузов в рейтинге THE снова показал МГУ имени Ломоносова, занявший 194-е место, однако по сравнению с прошлым годом он опустился на шесть пунктов вниз.

Несколько российских вузов повысили в этом году свои показатели: например, Московский физико-технический институт перешел из группы вузов, занявших 301-350 места, в группу 251-300, а Томский политехнический университет — из группы 501-600 в группу 301-350, отмечается в сообщении.

"Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает", — прокомментировал результаты шеф-редактор рейтинга Фил Бэйти.

Ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик
© Фото : Пресс-служба ТПУ
Ректор ТПУ: мы выросли благодаря исследованиям, инновациям и инвестициям
В число лучших университетов мира, помимо МГУ, Физтеха и Томского политехнического университета вошли Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский государственный технологический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Южный федеральный университет.

Лидеры те же

Первое место в рейтинге сохранил Оксфордский университет. На две позиции улучшил свои показатели Кембриджский университет: он занял второе место, обойдя Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет, которые делят третье место. Хотя в рейтинге продолжают доминировать США, с каждым годом улучшают показатели китайские университеты.

"Рейтинг за этот год свидетельствует о том, насколько высокой стала конкуренция в области высшего образования — в список 1000 университетов вошли вузы из 77 стран. США продолжают доминировать в рейтинге: в списке ведущих 200 университетов вузов из США в два раза больше, чем вузов из других ведущих стран, однако первые два места заняли Оксфордский и Кембриджский университеты из Великобритании", — отметил Бэйти.

"Главные тенденции в этом году — продолжение роста Китая (первое в истории попадание двух вузов в число 30 ведущих) и другие улучшения в сфере высшего образования во всей Азии. Европа сохраняет свои сильные позиции, в то время как другие регионы (такие как Латинская Америка и Африка) в условиях роста конкуренции отстают", — рассказал шеф-редактор рейтинга.

Академический рейтинг университетов мира - 2017
© Инфографика
Академический рейтинг университетов мира - 2017
Комментировать
В Мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена