Восемнадцать вузов РФ вошли в топ-1000 университетов мира по версии THE

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Восемнадцать российских вузов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира за 2017-2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education (THE), однако этот показатель хуже, чем в прошлом году, когда в рейтинг лучших 980 университетов вошли 24 российских высших учебных заведения.

РФ ухудшила показатели, но некоторые вузы улучшили

Лучший результат среди российских вузов в рейтинге THE снова показал МГУ имени Ломоносова, занявший 194-е место, однако по сравнению с прошлым годом он опустился на шесть пунктов вниз.

Несколько российских вузов повысили в этом году свои показатели: например, Московский физико-технический институт перешел из группы вузов, занявших 301-350 места, в группу 251-300, а Томский политехнический университет — из группы 501-600 в группу 301-350, отмечается в сообщении.

"Тот факт, что некоторые российские университеты показали положительную динамику, вселяет оптимизм. Однако стране в целом нужно будет увеличить свои вложения в университеты, потому что международная конкуренция нарастает", — прокомментировал результаты шеф-редактор рейтинга Фил Бэйти.

В число лучших университетов мира, помимо МГУ, Физтеха и Томского политехнического университета вошли Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский государственный технологический университет, Самарский государственный аэрокосмический университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Южный федеральный университет.

Лидеры те же

Первое место в рейтинге сохранил Оксфордский университет. На две позиции улучшил свои показатели Кембриджский университет: он занял второе место, обойдя Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет, которые делят третье место. Хотя в рейтинге продолжают доминировать США, с каждым годом улучшают показатели китайские университеты.

"Рейтинг за этот год свидетельствует о том, насколько высокой стала конкуренция в области высшего образования — в список 1000 университетов вошли вузы из 77 стран. США продолжают доминировать в рейтинге: в списке ведущих 200 университетов вузов из США в два раза больше, чем вузов из других ведущих стран, однако первые два места заняли Оксфордский и Кембриджский университеты из Великобритании", — отметил Бэйти.

"Главные тенденции в этом году — продолжение роста Китая (первое в истории попадание двух вузов в число 30 ведущих) и другие улучшения в сфере высшего образования во всей Азии. Европа сохраняет свои сильные позиции, в то время как другие регионы (такие как Латинская Америка и Африка) в условиях роста конкуренции отстают", — рассказал шеф-редактор рейтинга.