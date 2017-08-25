Эксперт: бизнес-образование открывает много карьерных возможностей в России

Обучение в бизнес-школах давно завоевало за рубежом прочную репутацию. Выпускники российских вузов также все активнее осваивают магистратуры иностранных университетов. Какие карьерные преимущества может дать выпускнику западное бизнес-образование? Насколько применимы полученные знания для работы в России? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал выпускник магистратуры в Rotterdam School Of Management (Erasmus University) Владислав Вершинин. Пообщаться с Владиславом и узнать об опыте обучения и процессе поступления можно будет на выставке магистерских и PhD программ QS World Grad School Tour 21 октября в Москве, в которой примут участие более 30 университетов из 12 стран, включая Rotterdam School of Management, Erasmus University, UCL, LSE, Imperial и многие другие.

- Владислав Витальевич, где Вы учились в России до поступления в магистратуру и почему решили продолжить образование за рубежом?

- Я изучал экономику со специализацией "финансы" в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. После этого мне захотелось изучать маркетинг. Как известно, маркетинг пришел к нам с Запада, поэтому лучший способ узнать наиболее современные теории, практики и кейсы — учиться за границей.

- Какие преимущества западное бизнес-образование может дать для будущей карьеры?

— Оно открывает много карьерных возможностей, как в России, так и за рубежом. Когда после окончания магистратуры я вернулся в Россию, и получил предложения от ряда крупнейших международных компаний, начиная с Unilever и заканчивая известными консалтинговыми компаниями.

Кроме того, после окончания учебы можно поработать за рубежом, получить международный опыт. Если получать образования в университете с высокой международной репутацией, можно найти работу и в Европе, и в Америке, и где угодно.

- Как Вы готовились к поступлению в магистратуру?

— Сначала я изучил всю информацию в интернете. Затем через социальные сети пообщался со студентами и выпускниками зарубежного вуза, что очень помогло получить общую картину процесса образования, впечатлений от города и т.д.

Что касается непосредственно подачи заявки на магистратуру, к моему удивлению, все оказалось очень просто. Потребовался минимальный пакет документов — копия диплома, вкладыша с оценками, паспорта, резюме, мотивационное письмо, несколько рекомендаций, в принципе, и все. Сложнее было выбрать, где учиться.

- Нужно ли абитуриентам подтверждать знание иностранного языка?

— Конечно, тем, кто хочет учиться за границей, обязательно нужно знать иностранный язык (как правило, английский), и вузы просят предоставить сертификат о его знании. Что касается меня, то в России, в РЭУ имени Плеханова, я учился на факультете "Международная школа бизнеса" на английском языке, поэтому проблем с языком у меня не было.

- Как решается вопрос с оплатой обучения и проживанием?

- Это во многом зависит от страны, университета и направления подготовки. Абитуриенты из России могут подавать заявки на различные гранты, хотя их, на самом деле, не так много. Есть программа "Глобальное образование", которая помогает россиянам получать образование в лучших университетах мира по ряду направлений за государственный счет. Лично мне обучение помогли оплатить родители.

С поиском жилья обычно никаких проблем не возникает. В интернете есть много международных ресурсов с необходимой информацией. Плюс, университеты как правило предоставляют жилье студентам.

- Расскажите поподробнее о самом процессе образования.

— Было очень интересно, мне понравилась учебная программа. В Rotterdam School of Management подход к преподаванию маркетинга и менеджмента оказался совершенно другим, чем у нас. Она предполагает очень высокий объем самообразования. Профессор дает направление, и нужно много самому читать, самому получать знания на практике.

В России преподаватели на семинарах, как правило, тщательно следят за усвоением знаний, помогают студентам на всех этапах. В Роттердаме мне тоже помогали, но общий подход совсем другой. Здесь надо было в сжатые сроки прочесть очень много научных статей и учебников. Конечно, я приобрел таким способом массу знаний, и уже во многом применил их на практике, когда вернулся в Москву и устроился на работу в крупную международную компанию.

- В какой форме Вы планируете продолжать образование?

— Сейчас я нахожу стимулы для профессионального развития в общении со специалистами в своей области. Поддерживаю связь со своими преподавателями, они присылают мне специальную литературу, интересные статьи. Принимаю участие в профессиональных мероприятиях, где можно познакомиться с профессионалами, познакомиться с их опытом работы.

В будущем я планирую принимать участие в различных коротких учебных программах по разным темам. Получать образование можно бесконечно, и это очень помогает в работе.

- Какой бы вы хотели видеть свою карьеру в будущем?

- Мне хотелось бы приобрести опыт работы в корпоративной сфере, в крупных компаниях, и дальше применять его, возможно, в социальной сфере. Я вижу возможности применения маркетинговых подходов в решении острых социальных вопросов, как в России, так и за рубежом. Мне хочется оказать определенное влияние на общество и внести свою лепту, благодаря тем знаниям, которые я получил.

- Что бы Вы посоветовали молодым людям, которые хотят поступить в зарубежную магистратуру?

— Я бы посоветовал им ничего не бояться. Конечно, для многих это стресс, особенно если молодые люди никогда не были за границей, и не имели опыта обучения на иностранном языке.

Если приезжаете учиться за границу, нужно быть открытыми ко всему. Нужно общаться с местными жителями и студентами из разных стран, пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет страна. Полезно получать связи, хорошо учиться, участвовать в различных студенческих организациях – это тоже огромный опыт, который откроет множество возможностей.

- Видите ли вы какой-то потенциал для применения навыков, полученных за рубежом, в условиях нынешней непростой экономической ситуации в России?

- Да, конечно. Я считаю, что мы можем многое перенять из западного опыта и применить в России. У нас другие потребители, другая экономическая система, но, тем не менее, всегда можно брать хорошо зарекомендовавшие себя зарубежные практики и применять это в России.

Когда я вернулся на работу в Москву, я применял знания, которые получены маркетологами Америки и Европы, применительно к российским потребителям, и оказалось, что все работает, ведь принципы одни и те же.

Я считаю, что люди, которые учились за границей, могут помочь России улучшить экономическую ситуацию и продолжить экономическое развитие страны.