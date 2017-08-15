Эксперт: МФТИ попал в список кандидатов на вхождение в Шанхайский рейтинг

Преподаватель Владимир Овчинкин во время проведения лекции по термодинамике в МФТИ

Преподаватель Владимир Овчинкин во время проведения лекции по термодинамике в МФТИ

Москва, 15 авг – РИА Новости. Московский физико-технический институт (государственный университет) стал единственным специализированным вузом из России, который вошел в список кандидатов Шанхайского рейтинга вузов за 2017 год, сообщил РИА Новости директор по развитию МФТИ Виталий Баган.

Попадание в список кандидатов Шанхайского рейтинга вузов свидетельствует о признании МФТИ на международном уровне, отметил Виталий Баган.

"Шанхайский рейтинг — наиболее консервативный из трех ведущих мировых рейтингов. Его критерии подобраны для оптимальной оценки больших исследовательских университетов. Поэтому более корректно сравнивать не абсолютный результат Физтеха, а его место относительно других российских университетов", — рассказал он.

МФТИ — единственный специализированный вуз из России, представленный в списке кандидатов Шанхайского рейтинга вузов, сообщил Виталий Баган.

"Мы гордимся системой Физтеха, которая дала стране двух Нобелевских лауреатов, а также достижениями наших ученых, которые работают в новых лабораториях, созданных по Программе "5-100", и уже имеют значительное количество публикаций в лучших мировых журналах", — подчеркнул он.

Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов. Рейтинг составляют на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию и медаль, количество и цитируемость опубликованных статей.

Ежегодно в академическом рейтинге университетов мира ранжируются свыше 1,3 тысячи университетов, из которых публикуются 500 лучших университетов мира. В этом году, помимо топ-500, компания Shanghai Ranking Consultancy обнародовала список университетов, получивших места с 501-го по 800-е и ставших кандидатами на участие в топ-500. МФТИ вошел в список кандидатов на позиции 501-600.

В Шанхайский рейтинг вузов-2017 также попали и другие российские университеты: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (93 место), Санкт-Петербургский государственный университет (301-400) и Новосибирский государственный университет (401-500).

Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" в 2017 году представил русифицированную версию Шанхайского рейтинга вузов.



