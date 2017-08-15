Ханс де Вит: Проект 5-100 в РФ не должен ограничиваться 2020 годом

МОСКВА, 15 августа ‒ РИА Новости. Проект 5-100 вносит серьезный вклад в повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научно-образовательных центров. Такое мнение высказал директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа, профессор в области интернационализации высшего образования в Амстердамском университете прикладных наук (Нидерланды) Ханс де Вит.

Комментируя результаты Академического рейтинга университетов – 2017, подготовленного независимой организацией ShanghaiRanking Consultancy, он

назвал Проект 5-100 в России очень своевременным. "Такие программы не должны иметь цель улучшить позиции в рейтингах в краткосрочной перспективе, они должны преследовать более долгосрочные задачи", ‒ подчеркнул международный эксперт.

По его мнению, горизонт планирования работы по развитию системы высшего образования и Проекта 5-100 не должен ограничиваться 2020 годом, а охватывать гораздо более продолжительный период, так как конкуренция на рынке очень высока. Так, по словам эксперта, подобные инициативы существуют и в других странах, включая Германию, Японию и Китай.

Академический рейтинг университетов публикуется ежегодно, начиная с 2003 года, и включает в себя 500 лучших университетов мира, отобранных на основе прозрачности, а также данных незаинтересованных сторон. В этом году, как и в прошлом, Россия представлена тремя вузами – Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом и Новосибирским государственным университетом.

"Для улучшения позиций в рейтингах нужно, прежде всего, повышать качество научно-исследовательской и преподавательской деятельности, включая уровень владения английским языком и развитие преподавателями и местными студентами навыков межкультурной коммуникации", ‒ подчеркнул Ханс де Вит.



