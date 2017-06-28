Альтбах: Шанхайский рейтинг наиболее объективен

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Один из ведущих специалистов в области высшего образования в мире, директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа, Boston College, Филип Альтбах высоко оценил объективность Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU).

Об этом он заявил в связи с публикацией в среду, 28 июня, результатов этого исследования.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о существовании критериев оценивания вузов с точки зрения качества преподавания, эксперт отметил, что целый ряд показателей, применяемых для выявления лучших университетов, "носит объективный характер".

Это и индекс цитируемости, и показатели эффективности научной работы, и другие индикаторы. "Но есть и показатели другого типа. Например, репутация. Для ее измерения проводятся опросы среди ученых и некоторых работодателей. Результаты подобных опросов носят субъективный характер", – высказал мнение спикер, уточнив, что "именно к такому типу относятся рейтинги QS".

Вместе с тем академический рейтинг университетов мира ARWU (Шанхайский рейтинг), по его мнению, напротив, "носит наиболее объективный характер, поскольку в нем такой показатель как репутация просто отсутствует".

"Методики точного измерения качества преподавания и обучения на международном рынке образования не существует", – полагает международный эксперт. Он уточнил, что "даже внутри отдельной страны или учебного заведения такая оценка представляется затруднительной". "Для этого пока просто нет соответствующих показателей и способов их измерения", – резюмировал Альтбах.

По результатам Шанхайского рейтинга университетов ARWU, наибольшее число российских университетов вошло в предметную категорию "Физика" — семь вузов, из которых пять – участники проекта"5-100".

Среди вузов "5-100" лучшие результаты показали ВШЭ и МИСиС, сумевшие попасть в сотню лидеров: Высшая школа экономики вошла в топ-100 предметного рейтинга "Социология", расположившись в группе 51-75, а МИСиС стал одним из лучших российских вузов по металлургии, заняв место в группе 76-100.



