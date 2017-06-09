"Конкурс красоты", "вершинка айсберга" - эксперты подвели итоги рейтинга QS

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Видеомост Москва – Владивосток – Лондон, посвященный официальной презентации русскоязычной версии 12-го рейтинга лучших университетов мира — QS World University Rankings 2017/2018, состоялся в четверг, 8 июня, в МИА "Россия сегодня".

"Всего в этом году мы аудировали 4338 университетов, 959 из них вошли в финальный список", – сообщила региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

В ходе исследования проанализировано более 75 тысяч "академических" и 40 тысяч голосов работодателей. При этом доля экспертов-россиян из академического мира составила 4,2%. В то время как в прошлом году их было 3,5%.

"Это означает, что число экспертов, знакомых с ситуацией на российском рынке образования, заметно подросло", – пояснила спикер.

В качестве "слабого утешения для вузов России, не отличившихся успехами в рейтинге этого года", она сообщила, что 51 из 76 британских университетов – участников QS, этой весной потеряли позиции в мировой таблице. Связав это падение с последствиями Brexit, она проинформировала, что "с другой стороны, происходит небольшая переориентация исследовательских проектов из Великобритании на континентальную Европу и Азию".

В целом же рейтинг, по ее оценке, обошелся без сюрпризов. "По-прежнему университеты США и Великобритании держат первенство в топ-100", – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о причинах "переезда" даты публикации результатов QS World University Rankings 2017/2018 с сентября на июнь, спикер сказала, что основная масса читателей исследования это студенты. "А они принимают решение о выборе программы поступления в конце учебного года, на пороге лета", – констатировала спикер.

Выход на 291-ю позицию в мировом рейтинге это предмет большой гордости для технического университета имени Баумана. "Наверное, мы что-то правильно в этой жизни делаем", – отметил в связи с этим ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров.

Западные университеты не очень активно занимаются конструкторскими разработками. А ведь это проекты, которые завершаются не просто журнальной статьей, а конкретным "железом" в виде ракеты, самолета или внедренной в производство технологии. "Это непростая деятельность, поэтому и далеко не все вузы могут ей похвастаться. Но без нее научная работа не считается законченной", – считает участник видеомоста.

Коснувшись проблемы взаимосвязи обучения и практики, он напомнил: "Крайне важно, чтобы самые передовые разработки науки органично и без промедления вливались в учебный процесс".

Призвав коллег не расстраиваться, "если их результаты оказались не такими, каких они ожидали", спикер сравнил участие в рейтинге QS с победой в конкурсе красоты. "В каждом вузе есть это традиционное соревнование, когда девочки ходят по сцене, а мы смотрим на них и думаем: "Боже, откуда такая красота взялась!". И пускай победила одна, но ведь и остальные все красавицы", – поделился Александров.

Поэтому "и вузы из топ-300 или из топ-400 тоже не просто так в эти таблоиды попали. Им, то есть всем нам, есть чем гордиться!", – резюмировал эксперт.

Всего в мире сегодня насчитывается порядка 18 тысяч университетов. Поэтому в рейтинге QS мы имеем дело "даже не с верхушкой айсберга, а с самой его вершинкой", как полагает проректор НИУ "ВШЭ" Марина Юдкевич.

Продолжая параллель с конкурсом красоты, она уточнила, что "данный рейтинг это уже не отборочный тур, а финальный раунд конкурса". Чтобы обосновать необходимость интеграции национальных университетов, она привела народную мудрость: "Если хочешь идти быстро, то иди один. А если хочешь идти далеко – иди в хорошей компании".

"Для нашего общего продвижения далеко, а не только быстро", по мнению спикера, важно создавать общее единое пространство, в котором будут представлены вузы разной тематики.

"Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил в четверг, 8 июня русскоязычную версию двенадцатого международного рейтинга лучших университетов ‒ QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS.

В топ-200 рейтинга лучших вузов мира по версии QS вошел только один российский университет, МГУ им. Ломоносова. Полная версия рейтинга включает более 959 учебных заведений, в том числе 24 российских вуза. Большинство из них продемонстрировало положительную динамику.

МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира, свидетельствуют данные ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).